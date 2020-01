MÅL I BLIKKET: Erling Braut Haaland har startet på benken i begge kampene så langt for Borussia Dortmund, men samtidig rukket fem scoringer i Bundesliga. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Fotballkompisene om Haalands spesielle mentalitet: – Han bryr seg ikke

Han har feid inn i Bundesliga etter å ha stått midt i Fotball-Europas mest spektakulære overgang i januar. Hva foregår i skallen på Erling Braut Haaland (19)?

Ifølge dem som kjenner ham best er svaret på det antagelig «minst mulig» – utover det som handler om fotball, kamper, treninger og å stille forberedt til neste oppgave.

– Det er fordi han bryr seg ikke så mye. Det er bare det. Han er sterk i hodet, men det er mest at han bare har det gøy. Han bryr seg ikke, beskriver U-landslagskompis Erik Botheim (20), som denne sesongen skal prøve å slå seg inn på spissplassen i Eirik Hornelands Rosenborg-ellever.

Haaland har søkt om samme posisjon i Borussia Dortmund-laget etter at CV-en ble påført seniorkarrierens syvende hattrick i debutminuttene mot Augsburg, dernest to nye fulltreffere i første hjemmekamp mot Köln.

Alt dette på 55 spilleminutter, etter først å ha vært gjennom en høst med åtte Champions League-mål for Red Bull Salzburg og nær daglige spekulasjoner om klubbskifte før Dortmund-overgangen ble kjent.

– På en måte er jeg overrasket, på en måte ikke. Jeg vet hvor sterk han er i skallen, men jeg blir mektig imponert. Han er så avslappet, med samtidig troen på seg selv. Det er litt som en vanlig dag på jobben. Han liker å spille under press, supplerer Lillestrøms stoppertalent Erik Tobias Sandberg (19).

Sammen reiste Botheim og Sandberg på Haaland-besøk til Bryne i romjulen, en slags tradisjon for den jevnaldrende trioen (født i 2000), som har dannet vennskapet gjennom år og samlinger på norske U-landslag.

I fjor kolliderte det med kontraktsigneringen til Haaland i Dortmund, men da ble kompisene like godt med til Tyskland.

PÅ INNSIDEN: Erik Botheim (til venstre), Erling Braut Haaland og Erik Tobias Sandberg på treningsanlegget til Borussia Dortmund da Haaland signerte for klubben. Foto: Privat

– En sinnssyk opplevelse og kult å gjøre som en kompisgreie. Når vi møtes, er det som om vi har vært sammen hver dag i ti år, sier Botheim.

Det er for øvrig ikke bare i Bundesliga at Erling Braut Haaland har gitt et markant førsteinntrykk. Botheim konkluderte med at Haaland «var en jævel» etter deres første møte som 12-åringer, mens Sandberg sier han raskt skjønte at her var det snakk om «en voldsom type».

Trioen har også dannet «Flow Kingz»:

– Han var en sånn som sa mye rart og var veldig morsom. Vi fant tonen veldig fort. Han har alltid vært en variant, smiler Sandberg.

– Det er det som er kult. Han har kjørt greia si, og alltid vært sånn utenfor banen. Der er det god humor og litt «kødd». På banen har han enormt troen på seg selv. Ellers går han ikke rundt og tenker for mye. Det er ikke noe problem å koble av, forteller Lillestrøms midtstopper.

VG har tidligere kartlagt hvordan Haaland scorer målene, hvordan fysikken hans ble til og hans spesielle krysning av størrelse, hurtighet og teknikk, en uvanlig kombinasjon for en spydspiss.

Men mentaliteten har garantert vært viktig for å bringe Haaland til stjernehimmelen i Fotball-Europa.

– Faren hans var jo en liten gærning på banen. Noe er sikkert derfra, ellers har han bygd opp det selv med selvtilliten, tror Botheim.

I YNGRE DAGER: Erik Botheim (bak til venstre) og Erling Braut Haaland som U-landslagsspillere i 2016. Foran Colin Rösler og Andreas Uran. Foto: Sogndal Fotball

– Det er som om han trigges av at andre har forventninger til ham. Og jeg tror det er der nøkkelen ligger. Noen «choker» når forventningene er store. Andre vokser på det, sier Håkon Grøttland, seksjonsleder for spiller- og trenerutvikling i Norges Fotballforbund og fagansvarlig for «landslagsskolen», som Haaland har vært en del av.

– Det er det som er enerne. De som utgjør en forskjell når det virkelig gjelder. Det kommer nok til å svinge litt med Erling fremover. Han er fortsatt ung. Men alt tyder på at han er mannen for de store anledninger og som norsk fotball kommer til å få mye glede av i mange år, fortsetter Grøttland.

I sin aller første landskamp (G15) scoret Haaland to ganger. NFF-lederen forteller at den Leeds-fødte jærbuen tidlig ga inntrykk av at han hadde store forventninger til seg selv.

Mens Botheim mener at det virkelig skjedde noe med Haaland etter EM-sluttspillet i Kroatia i 2017, samtidig som han vokste til i Molde.

– Han skilte seg ikke soleklart ut før det. Men så ble han egentlig bedre på alt: Fikk voldsom fysikk, ble veldig smart i bevegelsene, og fikk meget gode avslutningsferdigheter, sier Rosenborg-spilleren.

Publisert: 29.01.20 kl. 09:48

