SLO BEVISSTLØS SPILLER: Mannen skal ha slått en motspiller tre-fire ganger, også mens motspilleren lå bevisstløs på banen. Bildet er ikke hentet fra den aktuelle episoden og er tatt et annet sted. Foto: Hallgeir Vågenes

Strengere dom enn aktors påstand: Fem måneders fengsel for fotballvold

En 25 år gammel mann er dømt til fengsel i fem måneder etter å ha slått en motspiller gjentatte ganger under en fotballkamp på Østlandet i fjor sommer.

Mannen må også betale 17.200 kroner i erstatning, samt 45.000 kroner i oppreisning til offeret som ble påført omfattende skader etter episoden.

Aktor ba i retten om fengsel i fire måneder, men retten la seg altså på en enda strengere linje. Det kommer frem i en tingrettsdom som ble forkynt fredag morgen, og som først ble omtalt av Fredriksstad Blad.

Det var mot slutten av en kamp nedover i divisjonssystemet at hendelsen fant sted i fjor sommer.

I dommen slås følgende fast: Etter å ha kranglet tidligere i kampen, ble den 25 år gamle gjerningsmannen taklet ut over sidelinjen og mot asfalten som omkranset fotballbanen. Han reagerte da med å slå offeret med knyttet neve, slik at vedkommende besvimte.

Mens offeret lå på livløs på bakken, skal motspilleren deretter ha slått ham ytterligere to-tre ganger før han ble dratt unna av en motspiller, som jobber som politimann til vanlig.

I dommen heter det blant annet at «NN (navn fjernet av VG) ble pådratt brudd på høyre side av underkjeven. Han måtte bli på sykehuset i 4 dager og ble operert den 14. august 2019. Det ble deretter satt inn kjevelås som NN måtte gå med i 7 uker. NN mistet videre bevisstheten og svelget tungen som følge av slagene han ble påført av XY (navn fjernet av VG). NN har også fått skade på 4 tenner.»

Det står også at gjerningsmannen i etterkant forsto at han må ha slått hardt.

«XY har også forklart i retten at han ikke forsto alvoret i situasjonen før etter han ble dratt bort av Kristiansen, og at han ikke så at NN var bevisstløs og ikke pustet mens han påførte slagene» står det i dommen.

Gjerningsmannen ble kjørt bort fra fotballbanen etter episoden, men senere pågrepet av politiet i sitt eget hjem. I retten erkjente han straffskyld. VG har forsøkt å kontakte mannens forsvarer, men uten hell.

I dommen understrekes det at det ikke finnes mye rettspraksis som er retningsgivende for straffenivået ved voldsbruk i idrettssammenheng.

Foruten dommen fra tingretten fredag, er mannen utestengt fra fotball i tre år av Norges fotballforbund.

VG har siden i høst skrevet flere titalls saker om vold på norske breddefotballbaner, og hvordan mange av disse aldri har blitt anmeldt til politiet. Reportasjeserien har gjort at Norges Fotballforbund nå er i full gang med å gjennomgå sin praksis.

Slik reagerte tidligere justisminister Kallmyr på en annen voldsepisode enn den som er omtalt i dagens sak:

Det skjer blant annet etter at ledelsen i forbundet ble kalt inn på kontoret til både justisministeren og kulturministeren.

– De mange reportasjene som VG har skrevet om dette, viser jo helt tydelig at atskillig flere saker må politianmeldes, sa Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF i slutten av november.

Publisert: 07.02.20 kl. 12:57

