FÅR HJEM EN GULLGUTT: Etzaz Hussain fortsetter i Molde. Her fra feiringen av seriemesterskapet i november. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Hussain tilbake i Molde – har skrevet under for tre år

Etzaz Hussain (27) forblir likevel Molde-spiller. Fredag formiddag skrev han under på tre nye år for seriemesteren.

Det skjer etter at midtbanespilleren egentlig har brukt januarvinduet på å skaffe seg ny arbeidsgiver, men fredag satte han seg på morgenflyet til Årø for å bli Molde-spiller ut 2022-sesongen. Det bekrefter administrerende direktør Ole Erik Stavrum overfor VG.

– Dette har vi jobbet lenge med å få til. Vi er kjempeglade for å få på plass en så viktig brikke, melder Stavrum om spilleren som på sett og vis går løs på sin tredje periode i Molde.

Han kom dit første gangen fra Fredrikstad i 2012 og var der ut 2015 – høsten han markerte seg sterkt da Molde sensasjonelt vant sin gruppe i Europa League.

Så reiste Manchester Uniteds tidligere akademispiller til et utenlandsopphold i tyrkiske Sivasspor og Rudes Zagreb i Kroatia. Etter et drøyt kalenderår ute, returnerte han til Molde under forsesongen 2017.

Da gikk han på lån til Odd på høsten, men i store deler av 2018 og siste tredjedelen av 2019 var han tilnærmet fast på Molde-midtbanen. Sist sesong endet det altså med seriegull, blant annet etter denne scoringsdobbelen mot Haugesund:

VG meldte torsdag om at det skal være en ny klubb som har signalisert interesse for spissen Leke James, men nigerianeren ser helst for seg en overgang til Europas beste ligaer. De aller fleste av disse (minus Russland) stenger overgangsvinduet når fredag 31. januar går over i lørdag 1. februar.

Ellers har fjorårskaptein Ruben Gabrielsen reist til Toulouse. Han regnes i utgangspunktet erstattet av Stian Gregersen. Men TV 2 melder fredag at også Gregersen kan være aktuell for en overgang vekk fra Aker stadion – til Wigan i engelske Championship (tredje sist på tabellen).

Gregersen har returnert til Molde etter ett år som midtstopper på lån i Elfsborg i Allsvenskan.

Publisert: 31.01.20 kl. 12:59

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

