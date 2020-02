TØFF BESKJED: Øyvind Alsaker har vært TV 2s kommentator på Premier League. Foto: Odin Jæger

Alsaker etter Premier League-tapet: – Trist dag

TV 2-kommentator Øyvind Alsaker syns det er tungt at kanalen mister Premier League-rettighetene i seks år fremover fra 2022. Det ble klart onsdag kveld at de kom til å tape budkampen.

Oppdatert nå nettopp

– Det var en tung beskjed å få – og det er en trist dag for TV 2, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG.

Torsdag morgen meldte NENT Group at de har kjøpt Premier League-rettighetene for Norge, Sverige, Danmark og Finland fra 2022 til 2028. Det betyr at TV 2 da ikke lenger kommer til å sende den engelske ligaen etter 2021/22-sesongen.

Alsaker forteller at tidshorisonten på seks år gjør det veldig spesielt denne gangen. Etter 2021/22-sesongen skal Viaplay være plattformen til de som vil se Premier League på norske skjermer frem til 2028. Det meldte NENT Group i en pressemelding torsdag morgen.

– Men jeg får glede meg over at jeg fortsatt har to og et halvt år igjen, sier Alsaker videre.

– Det er alltid en nervøs stemning i TV 2 huset når det nærmer seg prosesser som dette. Det berører arbeidssituasjonen til mange mennesker. Vi skjønte at noe kunne skje da vi fikk beskjed om at det allerede nå var en budrunde på gang, sier Alsaker.

TV-profilen Jon Hartvig Børrestad som er anker for Premier League-sendingene til TV 2, men er ansatt i tv-produksjonsselskapet Monday, syns også dette var en trist beskjed.

– Jeg synes selvfølgelig det er leit, sier Jon Hartvig Børrestad (42), som har vært programleder i studio siden kanalen fikk rettighetene i 2010.

– Det er nesten slik at TV 2 og Premier League hører litt sammen etter ti år, men sånn er gamet. Slik jeg kjenner TV 2, finner de alltid løsninger for å viderebringe fotball og idrett på en bra måte, sier han.

Sportsankeret sier at de vil gjøre sitt ytterste for å skape hygge og interesse rundt fotball de årene de har igjen.- Jeg ønsker NENT lykke til med sendingene som etter hvert kommer i deres kanaler, sier Børrestad, som er på kontrakt med TV 2 et par år til.

Liverpool har dominert i Premier League denne sesongen:

Hos NENT Group var stemningen høy etter at det ble klart at de vant rettighetskampen. Blant annet var TV-profil og tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft meget fornøyd.

TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen sier det ble klart for dem onsdag kveld at rettighetene kom til å gå til konkurrenten og at det føles tungt.

– Det er slik at det er et mantra i bransjen om at sportsrettigheter har man til leie og ikke til odel og eie. Vi prøver å leve etter det. Men vi har hatt denne rettigheten i ti år, da er det ikke så lett å klare å være tro mot mantraet. Det blir en så viktig del av identiteten din. Det er klart at dette er en av de tyngste dagene når en slik rettighet forsvinner for så lang periode som dette gjør. Det gjør vondt, rett og slett, sier Jansen Hagen til VG.

Han sier dette er en spesiell situasjon for kanalen ettersom de nettopp har startet en ny rettighetsperiode og skal sende engelsk fotball i mer enn to år til.

- For TV 2 er dette en rettighet, som er utrolig viktig. TV 2 har hatt en eier som har støttet TV2 hele veien. Men Premier League har vært tydelig på at handler om det største budet. Det hadde ikke TV 2, sier Jansen Hagen.

Fakta om Nordic Entertainment Group Dette er Nordic Entertainment Group (NENT): Etablert i 2018 (tidligere en del av Modern Times Group)

Hovedkontor i Stockholm

Administrerende direktør: Anders Jensen

Over 1900 ansatte i Norden og Storbritannia

Over 50 merkevarer og plattformer, deriblant Viasat og TV3.

Overtar rettighetene for Premier League fra 2022 for hele Norden. TV 2 har hatt de norske rettighetene siden 2010.

TV 2s Premier League-anker Jan-Henrik Børslid snakket om betydningen av Premier League-rettighetene til Medier 24 i forkant av avgjørelsen.

– Det er vanskelig å se for seg å ikke gjøre dette lenger. Det betyr veldig mye. De som jobber med dette har en lidenskap for det og det tror jeg også publikum kan kjenne seg igjen i, sa Børslid til Medier 24.

– Det er levebrødet og lidenskapen til folk. Man bygger store deler av tilværelsen rundt denne jobben. Det er ingen tvil om at folk er spente, nervøse og håper på det beste og frykter det verste. Slik har det vært hver gang, sa Børslid om rettighetskampen.

Publisert: 06.02.20 kl. 08:58 Oppdatert: 06.02.20 kl. 09:18

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser