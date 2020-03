ROSES: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) og Pep Guardiola kommer godt overens til tross for at de er rivaler i Manchester-derbyet. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Guardiola mener spillerne følger Solskjær: – Folk tror på Ole

MANCHESTER (VG) Pep Guardiola (49) har lagt merke til noe hos Manchester United-spillerne under Ole Gunnar Solskjær (47).

– Det handler ikke om taktikk. Noen ganger handler det om …

Guardiola tar en pause, puster inn med nesen og gestikulerer litt med hånden.

– Du vet? Hvordan spillerne følger manageren og det han ønsker å gjøre, fortsetter Manchester City-manageren.

Han har akkurat fått et spørsmål om hvorvidt han, med erfaring fra tre gigantklubber i Barcelona, Bayern München og Manchester City, er overrasket over at Manchester United ser ut til å være villige til å gi Solskjær flere år til å bygge sitt prosjekt i klubben.

– Jeg har alltid tenkt at managere og klubber trenger tid til å bygge noe sammen. Dessverre brytes denne prosessen noen ganger av dårlige resultater. Jeg er ikke der. Jeg er ikke en del av United. Men jeg føler at folk tror på Ole, sier Guardiola og fortsetter:

– Han gjør virkelig en god jobb. Han hadde en utrolig påvirkning på klubbens resultater og spillestil i starten. Så gikk det litt dårligere, men i begge tilfeller har støtten og uttalelsene fra styret vært stabile, etter det jeg har lest.

– Oppførselen hans på pressekonferanser har også vært den samme hele veien, og nå er resultatene tilbake. De scorer mange mål, skaper mange sjanser og slipper inn få mål, sier Guardiola.

Stemningen har vært god mellom de to Manchester-managerne, det har vært tydelig ved sidelinjen under de fem møtene mellom dem siden Solskjær tok over United i desember 2018.

– Jeg setter veldig stor pris på Ole. Jeg synes han representerer United på en eksepsjonell måte. Når du analyserer dem individuelt og kollektivt, er de så gode, sier katalaneren.

13 poeng skiller City og United i Premier League før søndagens oppgjør på Old Trafford. De tre siste sesongene har gapet ved sesongslutt bare økt og økt: Ni poeng i 2016/17, 19 poeng i 2017/18, 32 poeng forrige sesong.

På spørsmål om han tror United har begynt å redusere avstanden opp til de lyseblå, svarer Guardiola:

– Jeg har aldri forventet at det skulle være så stor avstand mellom oss og United disse tre eller fire årene. Det er ingen tvil om hvor stor kvaliteten deres er.

– De forventer å komme nærmere de som ligger over dem. De vil forbedre seg. Men det vil City også, sier han.

Publisert: 07.03.20 kl. 23:31

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 27 18 3 6 68 – 29 39 57 3 Leicester City 28 15 5 8 54 – 28 26 50 4 Chelsea 28 13 6 9 47 – 39 8 45 5 Wolverhampton Wanderers 29 10 13 6 41 – 34 7 43 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

