Dramatisk for Strømsgodset: – Må få tilført kapital eller selge spillere

Strømsgodset kom ikke frem til en avtale med sine egne investorer, som skal ha krevd et tosifret millionbeløp. «Helt uakseptabelt», melder Godsets styreleder om kravet.

– Vi fikk ingen avtale fordi klubben ikke kunne akseptere det økonomiske kravet. De skulle ha et tosifret millionbeløp, og det er helt uakseptabelt. Vi tilbød noen millioner, men det var veldig lang avstand, hevder styreleder i Strømsgodset Toppfotball Ivar Strømsjordet overfor VG.

Siden oktober 2018 har klubben vært klar over at investorene, Drammenspatriotene AS, ikke vil forlenge samarbeidsavtalen, som varer til 31. desember 2020.

Partene har prøvd å få til en termineringsavtale, men har ikke blitt enig om det økonomiske oppgjøret. Dermed vil den nåværende avtalen vare ut 2020.

Det er ugunstig for Strømsgodset på to måter.

1. Klubben ønsker å lage en ny organisasjonsstruktur før seriestart. Dette blir nå lagt på is.

2. I den nåværende avtalen har investorene rett på femti prosent av alle fremtidige inntekter fra spillersalg og utleie etter at samarbeidsavtalen går ut ved årsskiftet. Det gjelder alle spillere med kontrakt ved utgangen av 2020.

Strømsjordet oppgir at Drammenspatriotene skulle ha et sted mellom 10 og 20 millioner kroner, og at dette ville bli utbetalt i avdrag etter hvert som spillere ble solgt.

– Det er helt sikkert forskjellige måter å regne på, men de har totalt gått inn med 55 millioner kroner, og har tatt ut 44,9 millioner kroner. At de skal ta ut et tosifret millionbeløp er helt uakseptabelt. Vi måtte bryte forhandlingene, sier han.

Må droppe ny modell

Siden oktober 2018 har klubben vært klar over at investorene ikke vil forlenge samarbeidsavtalen (fra 22. november 2006 til 31. desember 2020). I avtalen ligger en det en exit-avtale som Strømsgodset i ettertid har beskrevet som ødeleggende for klubben:

VG har forsøkt å komme i kontakt med Atle Kittelsen, som eier drøye 30 prosent av aksjene i Drammenspatriotene AS, men han har ikke besvart vår henvendelse. Les mer om bakgrunnen for konflikten her. Heller ikke daglig leder Hans Petter Kittelsen har besvart.

– Hvor lenge varte møtet?

– Vi har hatt tre møter den siste uken. Det ble raskt klart at vi ikke kom til enighet. Jeg har sagt at vi måtte ha en avklaring innen midten av mars, og det beste hadde vært å bli enig om en termineringsavtale. Nå må Drammenspatriotene stå ut året, og det er også en avklaring. Men vi synes den er langt dårligere.

– Avtalen sier at Drammenspatriotene har rett på 50 prosent av fremtidige spillersalg etter 2020. Hvordan vil dette ramme Strømsgodset?

– Ja, vi får se når vi kommer så langt. På kort sikt hadde vi planer om en ny modell og en spillerinvesteringsmodell, og det lar seg ikke gjennomføre nå. Økonomien blir en utfordring. Vi må tilføres midler her for å komme greit gjennom 2020, og det er det Drammenspatriotene som har ansvaret for. Hvordan, det må de svare på. Enten må det tilføres kapital eller så må det selges spillere. Vi hadde et underskudd på 12 millioner kroner i fjor. Det er krevende.

– Du var selv med å inngå avtalen i sin tid. Er det uproblematisk for deg å forhandle om dette nå?

– Det har ikke vært noe tema under forhandlingene. Jeg føler at det kan være en fordel at jeg kjenner avtalen og strukturen. Men hvis det blir en tvist om innholdet i avtalen, så kan det bli et tema.

