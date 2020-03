KLARE FOR SERBIA: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland får trolig nøkkelroller når Norge møter Serbia. Men blir det folk på tribunen? Foto: Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Corona-viruset: Norge-Serbia er under vurdering

Holmenkollen har fått publikumsforbud. Fotballandslagets skjebnekamp mot Serbia 26. mars blir «tenkt på».

Nå nettopp

– Vi tenker på det, det har vi absolutt gjort, men vi erkjenner at vi ikke kan vurdere det på en ordentlig måte i dag, sier medisinsk fagsjef i Oslo kommune, Johan L. Torper, til VG.

27.200 mennesker har kjøpt billett. Det vil neppe være aktuelt å vente til dagen før kampen – slik tilfellet var med Holmenkollen.

– Vi har en målsetting overfor både arrangør og publikum at vi tar en så tidlig beslutning som vi overhodet kan. Men vi kan ikke si når vi har beslutningsgrunnlaget, sier Thorper.

VG pratet med ham etter en pressekonferanse hvor Oslo kommune meddelte at det har blitt satt inn et hastevedtak som gjør at helgens arrangement i Holmenkollen skal foregå uten publikum. Dette for å minske smitterisikoen for coronaviruset.

STOPPET PUBLIKUM: Smitteoverlege Tore Steen (til venstre) og medisinsk fagsjef Johan Thorper under en pressekonferanse etter Oslo kommune sitt vedtak om å avlyse Holmenkollen Skifestival 2020 for publikum. Neste store hendelse er Norge-Serbia. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Landskampen er for lengst er utsolgt. Det står om en plass i EM-sluttspillet til sommeren, og Norge har i utgangspunktet en stor hjemmebanefordel. Norge vil også ha hjemmebane i en eventuell playoff-finale noen dager senere, da med Skottland eller Israel som motstander.

Men først handler det om Serbia for Braut Haaland, Ødegaard og de andre.

– Vi vet ikke hva som skjer mellom i dag og landskampen i slutten av mars, understreker Thorper.

Norge har også aktuelle spillere som til daglig befinner seg i land hvor idrettsarrangementer er satt på vent eller går for tomme tribuner. Spillere som Tarik Elyounoussi (Japan) og Morten Thorsby (Italia) har begge fått oppleve flytting av kamper. Bjørn Maars Johnsen spiller i Sør-Korea, som også er hardt corona-rammet.

Fotballforbundet forteller imidlertid at ingen er uaktuelle per nå.

– Vi er ikke i en situasjon nå hvor noen spillere er uaktuelle på grunn av coronaviruset. Vi følger situasjonen kontinuerlig og tett i de landene hvor vi har aktuelle spillere med hensyn til eventuelle karantener. Vi har naturlig nok en dialog med spillerne også. Generelt følger vi de rådene Folkehelseinstituttet gir, skriver kommunikasjonssjef i fotballforbundet Yngve Haavik i en sms til VG.

Publisert: 06.03.20 kl. 04:19

Les også

Fra andre aviser