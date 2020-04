Jobbløse Åge Hareide: – Trener heller unger enn mange voksne lag

MOLDE (VG) Han rakk å gi Kasper Schmeichel en real bamseklem på besøk i Leicester - så forsvant jobben hans som dansk landslagssjef med Corona-vinden. Nå kan Åge Hareide (66) heller tenke seg å trene unger enn «hvilket-som-helst» A-lag.

– Jeg er interessert i å fortsette som trener - i hvert fall nå ... å gå rundt sånn som nå, det passer meg dårlig: Bare være hjemme, frokost, lunch, middag, TV og en krimserie - det vil jeg ikke i lengden.

Åge Hareide har møtt VG på reise gjennom Idretts-Norge i bobil. Han åpner opp om veien videre, for en 66 år ung trener som på ingen måte er ferdig.

– Tar du hva-som-helst liksom, bare for å ha noe å gjøre? Obos-liga?

– Nei. Jeg ble ferdig med å bygge lag fra bunnen da jeg var i Molde i 1994, og bestemte meg for at «aldri det nivået igjen». Enten må jeg ha et lag, på et visst nivå, som trigger meg - ellers vil jeg heller trene unger.

– Hva mener du?

