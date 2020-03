SISTE JUBELEN: Erling Braut Haaland feirer 2–0-målet mot Werder Bremen 22. februar. Det er foreløpig hans siste mål denne sesongen. Foto: DAVID HECKER / EPA

– Tenk om alt det med Erling Braut Haaland aldri har skjedd?

Ligatitlene er truet for Liverpool og andre lag. Men det samme er enkeltspillernes prestasjoner. Kan corona-avbruddet ende med at Erling Braut Haalands bragder blir borte fra historiebøkene?

For hva skjer med 19-åringens 40 mål på 33 kamper dersom sesongen 2019/20 strykes?

Rory Smith, New York Times’ fotballkorrespondent i Europa, tar opp problematikken i den meget populære podkasten «The Totally Football Show».

– Tenk om alt det med Erling Braut Haaland aldri har skjedd? Om han ble bare en høy norsk gutt som ingen hadde hørt om – det ville være en skam, sier Smith, som – som alle andre – lurer på om sesongen kan spilles ferdig rundt omkring.

VGs mangeårige sportsstatistiker Geir Juva sier at dette er et kjent fenomen, som ofte blir diskutert blant hans kolleger rundt i verden:

– Ofte blir prestasjoner «nullet» når konkurranser blir avbrutt. På den måten kan Erling Braut Haaland risikere å bli en «fotnotespiller», for å bruke et litt flåste uttrykk.

Juva forklarer:

– Kanskje vil han ikke opptre i selve statistikkene, men komme som en fotnote om at her er det en som faktisk har prestert enda bedre – men at prestasjonen ble «nullet».

– Men det er ikke opplagt at det må være slik. Jeg tror ingen blir arrestert om du tar Haaland med, særlig når det gjelder for eksempel gruppespillet i Champions League, som jo ble spilt ferdig før dette skjedde. Men nå er vi veldig på nerdenivå – om dette skal godkjennes eller ikke, sier VG-eksperten, som synes det er naturlig å ta med Haaland så lenge det er mulig å gjøre rettferdige sammenligninger.

– Selvfølgelig blir Haalands rekorder stående, fastslår Jan Åge Fjørtoft – og hans kollega i Viasport, Morten Langli, er også klar i sin tale:

– Jeg mener denne sesongen må fullføres. Og da ryker ikke rekordene om jeg får det som jeg vil.

La oss minne litt om Haalands prestasjoner:

I sin første Champions League-omgang, for Salzburg mot Genk, scoret han hat trick.

Med seks mål på sine tre første Champions League-kamper satte han rekord – ett mer enn den forrige rekorden. Didier Drogba og Karim Benzema hadde også scoret i sine tre første kamper.

Syv mål på fire Champions League-kamper var også ny rekord.

Etter to mål mot Paris Saint-Germain har han nå 10 mål på syv kamper. Den forrige rekorden på å nå tosifret var 11 kamper.

Ingen debutant har tidligere scoret 10 mål i sin første sesong i Champions League.

Ingen i Bundesliga-historien har scoret 11 ganger på de syv første kampene for en klubb.

Åtte av dem kom på fem seriekamper. Rekord det også.

Langli tror altså ikke det blir noe alternativ å stryke Haalands rekorder:

– Jeg mener at denne sesongen må fullføres – både de nasjonale ligaene, cupene og Champions League – før neste sesong starter. Det er ikke så mye som gjenstår. En idé kan være å sløyfe de nasjonale cupene neste sesong, for å gjøre kampprogrammet enklere.

AKROBAT: Erling Braut Haaland i aksjoner for Borussia Dortmund mot Borussia Mönchengladbach. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / EPA

Jan Åge Fjørtoft er av samme oppfatning – og deler det i tre deler. Her er hans oppfatning:

Ligaene : Desidert viktigst. Hvem som blir mester, opp- og nedrykk er i europeisk idretts DNA. Og sesonger med hjemme- og borte kamper skal være likt. Pluss fordeling av europacup- plasser slik at vi unngår følgefeil.

Europacupene: Må spilles ferdig. Her seg jeg for meg forskjellige muligheter. En mulighet er håndballens Final Four: Semifinaler og finale i Champions League i Tyrkia, der finalen skal gå, og Europa League semifinaler og finale i Polen, der finalen skal gå.

Landslagene: UEFA later som de bestemmer i fotballen, men egentlig er det de sterke ligaene og de store klubbene som har siste ord. Derfor var første avgjørelse å utsette fotball-EM. Jeg forventer også at Norges kamp mot Serbia, som skulle ha vært spilt den første uken i juni, blir utsatt, for disse datoene trengs til ligakamper. Det er heller ingen hast med å få disse lagene EM-klare.

For Haalands klubb, Borussia Dortmund, ville det være katastrofalt om sesongen ikke blir spilt ferdig. Ifølge Bild Zeitung vil de tape omtrent en halv milliard kroner på det. Hvis ligaen blir spilt ferdig, blir tapet «bare» 150–200 millioner.

PS! Manchester Citys Ilkay Gündogan mener at det vil være riktig å tildele Liverpool ligatittelen – hvis sesongen ikke kan spilles ferdig. – Det ville være rettferdig, sier han til ZDF.

