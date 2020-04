TJENER GODT: Cristiano Ronaldo. Foto: LM/Claudio Benedetto / IPA / IPA Milestone

Ronaldo mot ny milepæl: Én milliard dollar

Cristiano Ronaldo (25) har gått med på et kraftig lønnskutt i corona-krisen – men er likevel på full fart mot en økonomisk milepæl innen sportens verden.

Ifølge Forbes er han i ferd med å bli den tredje idrettsstjernen som passerer én milliard dollar i karrieren.

De to som har klart det før ham er golfspilleren Tiger Woods og bokseren Floyd Mayweather.

Økonomitidsskriftet skriver at Ronaldo tjente 109 millioner dollar i 2019. Det tilsvarer 1,155 milliarder kroner med dagens kurs.

Av dette var 65 millioner dollar lønn og bonuser, noe som tilsvarer nærmere 700 millioner kroner.

Ronaldo og lagkameratene i Juventus ble enige med klubben om å fryse lønnen i tre måneder, men Forbes skriver at portugiseren uansett kan komme til å innkassere nærmere en halv milliard kroner også i 2020 – bare i lønn.

Nike og undertøysmerket CR7 er blant mange andre inntektskilder for Cristiano Ronaldo. Ifølge Forbes gir også sponsorinntekter og andre ting nærmere en halv milliard kroner.

Han har allerede donert nesten 20 millioner kroner til sykehus i hjemlandet Portugal for å hjelpe dem i corona-krisen.

Forbes er et amerikansk økonomitidsskrift som er vant til forholdene i amerikansk idrett, der lønningene i for eksempel de store lagidrettene er åpent tilgjengelig. Magasinet har hatt en e-post-utveksling med Juventus, som forklarer at de ikke kommenterer lønningene til enkeltspillere.

Ifølge Forbes var det tre fotballspillere som tjente mest i verden i 2019: Lionel Messi foran Ronaldo og Neymar. I 2018 var det Floyd Mayweather, i 2017 og 2016 Ronaldo.

Etter at Ronaldo kom til Torino og Juventus i juli 2018, økte interessen for «Den gamle dame» kraftig, noe som blant annet viste seg gjennom draktsalg og besøkende på sosiale medier.

Juventus er en av flere klubber i europeiske fotball som har hatt lønnskutt de siste ukene. Det samme gjelder de spanske klubbene Barcelona og Atlético Madrid og tyske klubber som Bayern München, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen og Schalke.

Premier League har krevd at spillerne der skal ta 30 prosent lønnskutt, og der blir det nå forhandlinger med klubbene.

