Fotball-stillstand i Sarpsborg: – Hele byen litt fattigere

SARPSBORG (VG) Fire forskjellige mennesker på Sarpsborg stadion en torsdag ettermiddag viser situasjonen som norsk fotball står i – og som utløser kravet om til sammen 600 mill. kroner i krisetiltak.

Cato Haug fra Norsk Toppfotball, Beatrice Hammerstad fra breddeklubben Borgen, Øyvind Strøm fra NFF Østfold og ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) snakker om krise i fotballbyen i det som har blitt kalt «fotballfylket». Det mangler bare at ordførerens partikollega Gro Harlem Brundtland sier «alt henger sammen med alt».

– Så lenge det ikke spilles toppfotball her, så blir hele byen litt fattigere og mister litt av sin identitet. Det er fotballen som folk samler seg om, sier Øyvind Strøm i NFF Østfold.

– Når det ikke er toppfotball i Sarpsborg 08, så påvirker det også seksåringene i Borgen. Det er i toppen de store inntektene skapes, og som er med på å finansiere også barnefotballen i Borger. Det henger så tett sammen. Derfor føler vi behov for å fortelle at toppfotballen er avgjørende for at den norske fotballmodellen skal fungere og være i aktivitet, fortsetter Øyvind Strøm.

BLÅ VEGG: Sarpsborg-supporterne under kampen mot Besiktas i 2018. Foto: Gisle Oddstad

Cato Haug, tidligere styreleder i Sarpborg 08 og nå altså styreleder for Norsk Toppfotball, uttrykker seg på denne måten:

– Hvem eier Sarpsborg 08? Mange tror det er en investor, men i Sarpsborg er det byen. Det er Sarpsborg by som eier Sarpsborg 08. Og her går linjene direkte til de 16 breddeklubbene som sa vi skulle ha toppfotball.

– Kommunen sørger for arenaer, næringslivet sørger for at byen har noe å leve av, og fotballklubben sørger for at byen har noe å leve for, sier Cato Haug filosofisk.

Men han har ikke mye tid til å filosofere om dagen. Han mener at det er «krise» i norsk fotball og at det «kan ende ille».

– Dette viser hvor viktig en toppklubb er for en by. Og for de mindre klubbene, som Borgen. Eller som Sarpsborg FK, moderklubben til landslagsspiller Mohamed Elyounoussi. Nå har Sarpsborg 08 tjent 13–14 millioner på hans overganger og Sarpsborg FK 3–4 millioner. Pengene genereres tilbake til både toppklubbene og breddeklubbene.

Haug minner om at toppfotballen i Norge omsetter for to milliarder kroner og utgjør 2300 arbeidsplasser.

– Norsk fotball er en verdikjede med toppfotballen på toppen. Når er kanskje den delen av verdikjeden i ferd med å bli kraftig forringet, sier Haug.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje snakker om «stolthet» og «omdømme» og «fotballens betydning» i Sarpsborg.

– Dette er en arbeiderklubb. De har ikke fått alt servert på ei fjøl fra en rik onkel eller tante, understreker han.

– En langvarig krise vil treffe både toppen og bredden i fotballen her. Det handler ikke bare om det fysiske, men også hvordan du har det inni deg, fortsetter ordføreren, og understreker at han ikke vil se bort fra de helsefaglige rådene.

– Men vi må snu alle steiner for å se muligheter for å komme i gang med fotballen igjen.

Beatrice Hammerstad i lille Borgen IL vet alt om det hun. Hun er den daglige lederen som for øyeblikket er 50 prosent permittert.

– Jeg er veldig bekymret for frafall, sier hun.

– Vi har startet med trening nå – fem stykker sammen. Men sånn trening er ikke så interessant for alle. Jeg tror helt sikkert en del kommer til å falle fra. Og det blir ingen nyrekruttering. Derfor risikerer vi å miste en hel årgang om dette varer lenge.

– Men dere kan søke om kompensasjon?

– Nei, vi har ikke kunnet gjøre det. For kompensasjonsordning handler om arrangementer i mars og april. Vi får tapte inntekter i mai- juni - kanskje en halv million kroner. Det er mye penger for oss.

For Cato Haug og Norsk Toppfotball snakker vi om hundrevis av millioner. TV-pengene fra Discovery er helt avgjørende for norsk toppfotball. Og bredden.

– Hvis fotballen ikke leverer fotballkamper, og Discovery stopper utbetalingen, da får det konsekvens også for aktiviteten i breddeklubbene. De er avhengig av at toppfotball kommer i gang, fordi det er motoren, sier Øyvind Strøm i NFF Østfold.

