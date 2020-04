SISTE JUBEL: Virgil van Dijk og Roberto Firmino jubler over scoring i Champions League-kampen mot Atlético Madrid den 11. mars. Foto: CARL RECINE / X03807

Premier League: Taper ti milliarder om ikke sesongen kan fullføres

Premier League har endelig sluppet «katta ut av sekken»: Det skal koste nesten 10 milliarder kroner om ikke sesongen kan fullføres.

Det er summen som TV-kanalene skal ha til gode om ikke de får produktet de har betalt for: Fotball i 38 ligarunder.

Det var i et møte lørdag mellom ligaen og spillerforeningen PFA at tallene kom på bordet, melder BBC.

De oppgir tallet til 762 millioner pund, som tilsvarer 9,9 milliarder kroner med dagens kurs.

Men tapet kan bli enda større gjennom kamprelaterte inntekter som for eksempel billetter.

Liverpool-fansen frykter – naturlig nok – at sesongen skal kansellere. Denne trusselen fra Premier League/klubbene vil trolig styrke deres håp om at det til slutt ender med et etterlengtet ligagull. Liverpool leder med 25 poeng når ni kamper gjenstår (tabelltoer Manchester City har ti igjen).

Premier League ba på møtet lørdag spillerne om å ta et lønnskutt på 30 prosent.

Liga-organisasjonen har ingen rett til å bestemme et lønnskutt, og derfor skal dette nå diskuteres mellom de enkelte klubber og spillerne.

Fra før har spillerne i de spanske klubbene Barcelona og Atlético Madrid gått med på en lønnsnedgang på 70 prosent.

Premier League opplyste på videokonferansen at om det blir mer fotball denne sesongen, så blir det trolig med tomme tribuner.

I tillegg til TV-inntekter vil man altså kunne tape store summer også i billettinntekter, reklame og annet knyttet til selve kampene. Dette kan også handle om milliarder kroner, ifølge BBC.

Også managernes forening var med på møtet lørdag.

Det er uklart om spillerforeningen vil godta lønnskutt – til tross for at de høyt lønnede Premier League-spillerne får mye pepper i offentligheten for at de ikke er med på dugnaden.

BBCs sportsredaktør Dan Roan kalte det i en kommentar for «en PR-katastrofe» for spillerforeningen. Også flere politikere har vært ute og krevd at spillerne må ta et lønnskutt. En av dem er helseminister Matt Hancock.

The Times’ fotballsjef Henry Winter skriver imidlertid på Twitter at Hancocks krav kan ha virket mot sin hensikt. Spillerforeningen PFA mener at Hancock ikke har tatt hensyn til at spillerne også betaler store summer i skatt, og at et lønnskutt derfor vil gå utover midler til helsevesenet.

PS! Ifølge BBC har Liverpool nå permittert noen av sine ikke-fotballspillende ansatte. Newcastle, Tottenham, Bournemouth og Norwich har gjennomført lignende tiltak.

Publisert: 04.04.20 kl. 22:01

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 29 27 1 1 66 – 21 45 82 2 Manchester City 28 18 3 7 68 – 31 37 57 3 Leicester City 29 16 5 8 58 – 28 30 53 4 Chelsea 29 14 6 9 51 – 39 12 48 5 Manchester United 29 12 9 8 44 – 30 14 45 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

