Dyster rapport om kvinnefotball: – Må tas på alvor

En fersk rapport fra den globale spillerforeningen hevder at flere kvinnelige fotballspillere kan miste sitt levebrød som følge av coronapandemien.

I rapporten skriver Fifpro at den nåværende situasjonen sannsynligvis kan føre til en eksistensiell trussel for kvinnefotballen dersom ingen spesifikke tiltak blir gjort for å beskytte kvinnenes fotballindustri.

«Mangelen på skriftlige kontrakter, korttidskontrakter, og mangelen på helseforsikring og medisinsk dekning kan føre til at mange kvinnelige spillere står i stor fare for å miste sine levebrød.»

– Dette er en grundig rapport som vi naturligvis må ta på alvor. Og vi har jo sett tegn på noen av disse konsekvensene allerede. Jeg tenker da på EM for kvinner som skulle vært gjennomført i 2021, og som ble flyttet til 2022 for å gi plass til EM for herrer, sier daglig leder for Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen.

Fifpro viser blant annet til tall fra sin rapport om kvinnelige spilleres arbeidsvilkår fra 2017. I rapporten kommer det frem at kun 18 prosent av spillerne er profesjonelle i henhold til FIFAs kriterier, mens resterende 82 prosenter blir sett på som amatører.

Rapporten viser også at gjennomsnittslengden på kontraktene er 12 måneder, og at 47 prosent av spillerne ikke har noen kontrakt i det hele tatt.

FIFAs kriterier for å være profesjonell spiller For å bli regnet som en profesjonell spiller må man ha en skriftlig kontrakt, og få mer lønn for å spille fotball enn sine påløpende utgifter. Vis mer

– Det er i tillegg veldig mange spillere som også studerer, og som dermed i utgangspunktet ikke har krav på dagpenger. Det er en helt hårreisende problemstilling og viser nok en gang at vi har et system som ikke ivaretar kombinasjon toppidrett og utdanning. Våre spillere blir straffet for at de vil studere i tillegg til fotballen. Her må myndighetene hjelpe oss, sier Jørgensen.

Jørgensen tror at fotballen i Norge skal klare seg godt gjennom denne krisen, men legger til at det finnes store utfordringer.

– I Norge har vi forsikringer, og det er ordnede forhold. Sånn sett så er det en fordel å være i Norge nå. Men det som er et veldig stort problem for oss er at mange av våre spillere tjener under 75.000 og ikke har krav på dagpenger, sier Jørgensen.

Foreslår ny turnering

Fifpro foreslår blant annet å prioritere internasjonale turneringer i gjenoppbygningen av kvinnenes fotballindustri, fordi det tiltrekker seg mest oppmerksomhet.

Også i Norge har tanken om mer internasjonal fotball streifet, og Hege Jørgensen sier at de har løse tanker om det er mulig å gjennomføre en nordisk turnering fremfor NM på slutten av sesongen.

– Sånne ting kunne vært kult å få til det. Vi skal ha et møte med klubbene, og diskutere ulike alternativer, sier Jørgensen.

Publisert: 17.04.20 kl. 13:42

