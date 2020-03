Får vi se slike scener i mai måned? Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Planer om seriestart i mai med publikum: Høres helt naivt ut!

Er fotballen tjent med at det planlegges for optimistiske scenarier? Eller er det bedre å ta mer høyde for at vi neppe er over coronakrisen med det første, andre eller tredje?

Estimater for de tre potensielle utviklingsløpene for videre virusherjinger, som Folkehelseinstituttet la frem tirsdag, er mildt sagt sprikende. I verste fall kan 150.000 personer være smittet til påske her til lands, mens anslagene for antall innlagte om tre uker spriker mellom 200 og 3650.

Med et så usikkert bakteppe er det neimen ingen enkel jobb for idrettsledere å skulle planlegge for når hjulene kan rulle igjen i landets største folkebevegelse.

Seriestart i toppfotballen krever selvsagt også en skikkelig perioder med forberedelser. Det er ikke bare å dra folk rett fra permittering og så blåse i gang seriespillet.

Her er det mange hensyn og avveininger å ta, og ikke minst er det et spørsmål om hvor man trekker grensen mellom fagre ønskedrømmer og beinhard sannsynlighetsberegning.

Nå har Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner sammen valgt å utsette seriestarten. Men fortsatt er det mai som gjelder som lansert oppstartsmåned, riktignok med forbehold. Dessuten er «målet er å starte opp sesongen med publikum tilstede». 23-24. mai lanseres som oppstartsdato, men det nevnes også at 16. mai «kunne være en flott dag å starte på».

Høres planen særlig sannsynlig ut i NFF-korridorene?

Realismen i når samfunnet kan kjøre skikkelig på igjen får selvsagt folk med ekspertise på viruset besvare, men det viser seg jo at også her er man skikkelig i villrede om veien videre.

Da er det to ulike tankesett for dem som arrangerer både toppfotball og annet i norsk idrett. Det ene er å holde produktet så lunkent man kan underveis, i håp om å bevare oppmerksomhet og pleie samarbeidspartnere, fans og etter hvert kreditorer med håp om at det snart er action igjen.

Alternativet er skape større forutsigbarhet, ta tydeligere konsekvenser tidlig og heller legge en plan det trolig blir noe av. Vil for eksempel en halv eliteseriesesong, med oppstart en eller annen gang når banene er grønnest, være mer virkelighetsnært enn å tro på poengutdeling i måneden med de mange fridagene?

Et argument for sistnevnte er også å sikre at alle har fått kommet skikkelig i startposisjon til det braker løs igjen.

Tilsvarende avveininger står mange idrettsgrener i, og slett ikke bare i Norge. I milliardindustrien Premier League håpes det fortsatt på spill i april, selv om England var sent ute med å innse at store folkemasser ikke er en god idé i coronaens tid.

Ingenting er mer gledelig for oss alle enn om corona lar seg knekke fort, og det skal bli usannsynlig deilig å se aktiv idrett igjen.

Men det er usikkert hvor klokt det er å skape håp og forventninger dersom så mye tyder på at det er mer naivisme enn realisme i det som presenteres for fotballfans over hele landet.

