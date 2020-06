Fossum-dobbel da Aalborg gikk til cupfinalen

Aalborg-spiller Iver Fossum (23) scoret to ganger i semifinalen av den danske cupen i 3–2-seieren over AGF Aarhus onsdag kveld. 1. juli venter Sønderjyske til kamp om pokalen.

Oppdatert nå nettopp

Oppgjøret var Aalborgs tredje etter oppstarten fra coronapausen. De to første har endt med én uavgjort og et nederlag i serien. Den forrige matchen var mot nettopp AGF for bare tre dager siden.

Da tapte Fossum og hans lagkamerater med de samme sifrene som de seiret med onsdag kveld.

Semifinalen startet derimot langt bedre for de rød-hvite. Fossum satte inn 1–0 etter 35 minutter med en kontrollert avslutning alene med keeper. Deretter økte Lucas Andersen til 2–0, før den norske 23-åringen la på til 3–0 ni minutter ut i annen omgang.

AGF reduserte to ganger gjennom Bror Blume og Nicklas Helenius, men bortelaget klarte aldri å utligne. Dermed kan Fossum bli dansk cupmester onsdag om tre uker.

Det vil i tilfelle være første gang på seks år at Aalborg går helt til topps i turneringen. I 2014 vant for øvrig Fossums klubb også den danske ligaen. Drammenseren forlot tyske Hannover sist sommer og signerte en fireårskontrakt med danskene.

CUPHELT: Iver Fossum jublet for nettkjenning mot AGF for Aalborg. Lucas Andersen satte inn 2–0 for hjemmelaget. Foto: Scanpix

Publisert: 10.06.20 kl. 22:54 Oppdatert: 10.06.20 kl. 23:10

Fra andre aviser