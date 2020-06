UTFORDRING: Barnefotballen er godt i gang, men klubbene sliter med økonomien. Foto: Bjørn S. Delebekk

NFF-undersøkelse: Klubbene sliter med å få inn treningsavgifter

Norsk fotball er godt i gang igjen etter corona-pausen - men mange klubber har tapt mange penger og sliter nå med å få inn treningsavgiftene.

Det viser Norges Fotballforbunds ferske klubbundersøkelse.

Mens aktiviteten på banene er tilnærmet før-corona-tider, er det atskillig større bekymring når det gjelder økonomien:

27 prosent av de ansatte i klubbene er fortsatt permittert. På det meste var det 85 prosent.

45 prosent av klubbene har ikke sendt krav om treningsavgift ennå, og mange vil vente til høsten.

43 prosent av klubbene har sendt ut krav om full treningsavgift. Disse har fått inn 53 prosent av avgiftene.

12 prosent har sendt ut krav om redusert treningsavgift. Disse har fått inn 41 prosent.

Fotballpresident Terje Svendsen understreker overfor VG hvordan både topp og bredde er helt avhengig av å komme i gang med normal aktivitet for å få fart på økonomien:

– Toppklubbene har definitivt utfordringer dersom de krisepakkene fremover ikke inneholder kompensasjon for såkalte «kampdagsaktiviteter». Det handler ikke bare om sponsorinntekter, men også inntekter knyttet til møter, aktiviteter, VIP-arrangementer og mye annet som foregår i forbindelse med en toppkamp, sier han.

– For bredden er det utrolig viktig å komme i gang med normal aktivitet. Når skolen avsluttes, er det vanligvis høytid for fotballcuper. Aktivitet og økonomi henger svært tett sammen, tilføyer Svendsen.

– Er du mest bekymret for bredden eller toppfotballen nå?

– Begge deler. Men utfordringene er så forskjellige, sier NFF-toppen.

Terje Svendsen mener det er avgjørende at myndighetene treffer med forskriftene de nå jobber med, slik at manglende eller reduserte inntekter fra treningsavgifter, fotball-SFO og sponsorer, kompenseres så lenge corona-tiltakene varer.

NFFs forslag til tiltak overfor myndighetene: Kompensasjon for bortfall av kommersielle inntekter, blant annet sponsorinntekter og TV- og medieinntekter. Avkortningen i dekningen blir fjernet. Toppfotballen kompenseres for bortfall av billettinntekter og andre kampdagsinntekter fra oppstarten 15. juni. Må vare til publikum er tilbake på tribunen. Breddefotballen kompenseres for bortfall av inntekter fra fotballakademier/fotball-SFO, samt gjennomføring av seriekamper og cuper. Breddefotballen kompenseres for tap knyttet til treningsavgifter. Idrettspakken forlenges ut 2020. Vis mer

Dette er de samme kravene som Norges Idrettsforbund har sendt til finanskomiteen på Stortinget.

– Det koster å ha nærmere 400 000 i fotballaktivitet, men i et samfunnsperspektiv er det en meget god investering, sier Terje Svendsen.

594 klubber besvarte NFFs klubbundersøkelse, som ble gjennomført i uke 23, og det er en god representativ fordeling geografisk. 96 prosent av klubbene er i gang med aktivitet. Det er en klar økning fra forrige klubbundersøkelse, som var fire uker tidligere. Tallene er nå 90 prosent for barn, 98 prosent for ungdom og 94 prosent for voksne. Det er små forskjeller både når det gjelder kjønn og geografisk fordeling, melder NFF.

NFF-PRESIDENT: Terje Svendsen. Foto: Fredrik Hagen

18 av de 23 klubbene i undersøkelsen som ikke hadde aktivitet, planlegger å igangsette snarlig.

Når det gjelder frafall, er det delt: 54 prosent av klubbene melder at de frykter eller har opplevd frafall, mens 46 % av klubbene ikke deler dette synet. Samtidig er NFF urolig for langtidseffekten, ikke minst blant de aller yngste. NFF melder at det i Indre Østland Fotballkrets er påmeldt 33 lag i aldersklassen seks år i 2020. Tallet i 2019 var 111 lag.

– Frafallet bekymrer meg kraftig. På den ene siden handler det om å tilbake alle spillerne som ikke har kunnet møte på trening i den fasen vi har vært inne i. På den annen side handler det om å få i gang frivilligheten igjen. Jeg håper at ikke for mange har blitt komfortable med å sitte hjemme foran strømme-TV fremfor å kjøre barn og unge på kamp og trening, sier Svendsen.

Publisert: 11.06.20 kl. 10:54 Oppdatert: 11.06.20 kl. 11:05

