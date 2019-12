FALT TUNGT: Lillestrøm og Simen Kind Mikalsen må ned i Obosligaen i 2020. Her går LSK-backen på trynet mot Magnar Ødegaard og Sarpsborg i siste eliteserierunde i år. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Slik spilles Obosligaen 2020 – runde for runde

Samtlige 30 runder av Obosligaen 2020 ble offentliggjort torsdag. Her ser du når de 16 lagene møter hverandre mellom april og november.

Lillestrøm, Tromsø og Ranheim vil raskest mulig tilbake til Eliteserien, Sandnes Ulf satser med ny arena, KFUM fra Oslo ønsker fortsatt å overraske, Øygarden har overtatt plassen til Nest-Sotra, Sogndal spiller som vanlig for opprykk og Strømmen vil helt sikkert plage erkerivalen Lillestrøm når lagene møtes i seriekamp for første gang på over 30 år.

Kongsvinger satser med finsk trener, nordtrønderne i Stjørdals-Blink og Oslo-bydelen Grorud er nye innslag for sesongen og Obos-gjengangeren Ull/Kisa blir nå ett av tre romerikslag i serien.

Åsane brukte bare ett år på returnere fra nivå tre takket være Joakim Hammerslands mange fulltreffere, Raufoss skal ut prøve seg på den «vanskelige andresesongen», Arne Sandstø og Jerv har ønsket seg (og fått) sørlendinger til jul, og HamKam vil igjen prøve å oppnå fordums storhet og får testet seg allerede i første runde da nedrykksklare Lillestrøm kommer til Briskeby.

Dette er bare noe av det som skjer i uberegnelige og fartsfylte Obosligaen kommende sesong. Her er hele terminlisten for 2020:

Runde 1 (4 - 5. april):

Søn 15.00: HamKam - Lillestrøm – Eurosport Norge

Søn 18.00: Jerv - Grorud – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: KFUM Oslo - Raufoss – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Kongsvinger - Ranheim – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sogndal - Ull/Kisa – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Strømmen - Stjørdals-Blink – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Øygarden - Åsane – Eurosport+/Dplay

Man 19.00: Sandnes Ulf - Tromsø – Eurosport Norge

Runde 2 (13 - 14. april):

Man 15.00: Åsane - HamKam – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Grorud - Øygarden – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Lillestrøm - Sandnes Ulf – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Ranheim - KFUM Oslo – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Raufoss - Strømmen – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Stjørdals-Blink - Sogndal – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Tromsø - Kongsvinger – Eurosport+/Dplay

Man 18.00: Ull/Kisa - Jerv – Eurosport+/Dplay

Runde 3 (18 - 19. april):

Søn 15.00: Sogndal - Tromsø – Eurosport Norge

Søn 18.00: Jerv - Raufoss – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: KFUM Oslo - Stjørdals-Blink – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Kongsvinger - Ull/Kisa – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Øygarden - Lillestrøm – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: HamKam -Grorud – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Strømmen - Åsane – Eurosport+/Dplay

Man 19.00: Sandnes Ulf - Ranheim – Eurosport Norge

Runde 4 (25 - 26. april):

Søn 15.00: Ranheim - Tromsø – Eurosport Norge

Søn 18.00: Grorud - Sandnes Ulf – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: HamKam - Øygarden – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Åsane - KFUM Oslo – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Raufoss - Ull/Kisa – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Stjørdals-Blink - Jerv – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Strømmen - Sogndal – Eurosport+/Dplay

Man 19.00: Lillestrøm - Kongsvinger – Eurosport Norge

Runde 5 (2 - 3. mai):

Lør 15.30: Ull/Kisa - Ranheim – Eurosport Norge

Søn 18.00: Jerv - Åsane – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: KFUM Oslo - HamKam – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Kongsvinger - Raufoss – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sandnes Ulf - Stjørdals-Blink – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sogndal - Grorud – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Tromsø - Lillestrøm – Eurosport+/Dplay

Man 19.00: Øygarden - Strømmen – Eurosport Norge

Runde 6 (9 - 10. mai):

Lør 15.30: Grorud - Tromsø – Eurosport Norge

Søn 18.00: HamKam - Jerv – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Åsane - Sandnes Ulf – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Raufoss - Sogndal – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Stjørdals-Blink - Ull/Kisa – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Strømmen - Kongsvinger – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Øygarden - KFUM Oslo – Eurosport+/Dplay

Man 19.00: Lillestrøm - Ranheim – Eurosport Norge

Runde 7 (16. mai):

Lør 13.30: Lillestrøm - Grorud – Eurosport Norge

Lør 13.30: Ranheim - Stjørdals-Blink – Eurosport+/Dplay

Lør 13.30: Tromsø - Raufoss – Eurosport+/Dplay

Lør 16.00: Jerv - KFUM Oslo – Eurosport+/Dplay

Lør 16.00: Kongsvinger - HamKam – Eurosport+/Dplay

Lør 16.00: Sandnes Ulf - Øygarden – Eurosport+/Dplay

Lør 16.00: Sogndal - Åsane – Eurosport+/Dplay

Lør 16.00: Ull/Kisa - Strømmen – Eurosport+/Dplay

Runde 8 (23 - 24. mai)

Lør 15.30: HamKam - Sogndal – Eurosport Norge

Søn 18.00: Grorud - Ranheim – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: KFUM Oslo - Kongsvinger – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Åsane - Ull/Kisa – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Stjørdals-Blink - Tromsø – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Strømmen - Sandnes Ulf – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Øygarden - Jerv – Eurosport+/Dplay

Man 19.00: Raufoss - Lillestrøm – Eurosport Norge

Runde 9 (30 - 31. mai):

Lør 18.00: Tromsø - HamKam – Eurosport Norge

Søn 18.00: Kongsvinger - Åsane – Eurosport Norge

Søn 18.00: Jerv - Strømmen – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Lillestrøm - Stjørdals-Blink – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Ranheim - Raufoss – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sandnes Ulf - KFUM Oslo – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Sogndal - Øygarden – Eurosport+/Dplay

Søn 18.00: Ull/Kisa - Grorud – Eurosport+/Dplay

Runde 10 (6 - 7. juni):

Lør 15.30: KFUM Oslo - Ull/Kisa – Eurosport Norge

Grorud - Raufoss – Eurosport+/Dplay

Jerv - Sogndal – Eurosport+/Dplay

Stjørdals-Blink - Kongsvinger – Eurosport+/Dplay

Strømmen - Tromsø – Eurosport+/Dplay

Øygarden - Ranheim – Eurosport+/Dplay

Åsane - Lillestrøm – Eurosport+/Dplay

Man 19.00: HamKam - Sandnes Ulf – Eurosport Norge

Runde 11 (14. juni):

Søn 18.00: Kongsvinger - Grorud

Søn 18.00: Lillestrøm - Strømmen

Søn 18.00: Ranheim - HamKam

Søn 18.00: Raufoss - Stjørdals-Blink

Søn 18.00: Sandnes Ulf - Jerv

Søn 18.00: Sogndal - KFUM Oslo

Søn 18.00: Tromsø - Åsane

Søn 18.00: Ull/Kisa - Øygarden

Runde 12 (21. juni):

HamKam - Ull/Kisa

Jerv - Kongsvinger

KFUM Oslo - Lillestrøm

Sogndal - Sandnes Ulf

Stjørdals-Blink - Grorud

Strømmen - Ranheim

Øygarden - Tromsø

Åsane - Raufoss

Runde 13 (26. juni):

Grorud - Strømmen

Kongsvinger - Øygarden

Lillestrøm - Sogndal

Ranheim - Jerv

Raufoss - HamKam

Stjørdals-Blink - Åsane

Tromsø - KFUM Oslo

Ull/Kisa - Sandnes Ulf

Runde 14 (5. juni):

HamKam - Stjørdals-Blink

Jerv - Lillestrøm

KFUM Oslo - Strømmen

Sandnes Ulf - Kongsvinger

Sogndal - Ranheim

Ull/Kisa - Tromsø

Øygarden - Raufoss

Åsane - Grorud

Runde 15 (11. juli):

Grorud - KFUM

Kongsvinger - Sogndal

Lillestrøm - Ull/Kisa

Ranheim - Åsane

Raufoss - Sandnes Ulf

Stjørdals-Blink - Øygarden

Strømmen - HamKam

Tromsø - Jerv

Runde 16 (1 - 2. august):

HamKam - Kongsvinger

Jerv - Stjørdals-Blink

KFUM - Ranheim

Sandnes Ulf - Lillestrøm

Sogndal - Strømmen

Ull/Kisa - Raufoss

Øygarden - Grorud

Åsane - Tromsø

Runde 17 (8 - 9. august):

Grorud - Sogndal

Kongsvinger - Jerv

Lillestrøm - HamKam

Ranheim - Ull/Kisa

Raufoss - Åsane

Stjørdals-Blink - KFUM

Strømmen - Øygarden

Tromsø - Sandnes Ulf

Runde 18 (15 - 16. august):

HamKam - Raufoss

Jerv - Øygarden

KFUM - Tromsø

Ranheim - Grorud

Sandnes Ulf - Strømmen

Sogndal - Lillestrøm

Ull/Kisa - Kongsvinger

Åsane - Stjørdals-Blink

Runde 19 (22 - 23. august):

Grorud - Ull/Kisa

Kongsvinger - KFUM

Lillestrøm - Åsane

Raufoss - Ranheim

Stjørdals-Blink - HamKam

Strømmen - Jerv

Tromsø - Sogndal

Øygarden - Sandnes Ulf

Runde 20 (29 - 30. august):

HamKam - Strømmen

KFUM - Jerv

Ranheim - Lillestrøm

Raufoss - Tromsø

Sandnes Ulf - Grorud

Sogndal - Kongsvinger

Ull/Kisa - Stjørdals-Blink

Åsane - Øygarden

Runde 21 (12 - 13. september):

Grorud - Åsane

Jerv - HamKam

Kongsvinger - Sandnes Ulf

Stjørdals-Blink - Ranheim

Strømmen - KFUM

Tromsø - Ull/Kisa

Øygarden - Sogndal

Runde 22 (16. september):

HamKam - Tromsø

KFUM - Øygarden

Kongsvinger - Stjørdals-Blink

Ranheim - Strømmen

Raufoss - Grorud

Sandnes Ulf -Åsane

Sogndal - Jerv

Ull/Kisa - Lillestrøm

Runde 23 (19 - 20. september):

Grorud - Lillestrøm

Jerv - Sandnes Ulf

KFUM - Sogndal

Stjørdals-Blink - Raufoss

Strømmen - Ull/Kisa

Tromsø - Ranheim

Øygarden - HamKam

Åsane - Kongsvinger

Runde 24 (26 - 27 september):

Grorud - Stjørdals-Blink

HamKam - KFUM

Kongsvinger - Strømmen

Lillestrøm - Tromsø

Ranheim - Øygarden

Raufoss - Jerv

Sandnes Ulf - Sogndal

Ull/Kisa - Åsane

Runde 25 (30. september):

Jerv - Ull/Kisa

KFUM - Sandnes Ulf

Sogndal - HamKam

Stjørdals-Blink - Lillestrøm

Strømmen - Raufoss

Tromsø - Grorud

Øygarden - Kongsvinger

Åsane - Ranheim

Runde 26 (3 - 4. oktober):

Grorud - Jerv

Lillestrøm - KFUM

Ranheim - Kongsvinger

Raufoss - Øygarden

Sandnes Ulf - HamKam

Tromsø -Stjørdals-Blink

Ull/Kisa - Sogndal

Åsane - Strømmen

Runde 27 (17 - 18. oktober):

HamKam - Ranheim

Jerv - Tromsø

KFUM - Åsane

Kongsvinger - Lillestrøm

Sandnes Ulf - Raufoss

Sogndal - Stjørdals-Blink

Strømmen - Grorud

Øygarden - Ull/Kisa

Runde 28 (24 - 25. oktober):

Grorud - HamKam

Lillestrøm - Øygarden

Ranheim - Sogndal

Raufoss - Kongsvinger

Stjørdals-Blink - Sandnes Ulf

Tromsø - Strømmen

Ull/Kisa - KFUM

Åsane - Jerv

Runde 29 (31. oktober):

HamKam - Åsane

Jerv - Ranheim

KFUM - Grorud

Kongsvinger - Tromsø

Sandnes Ulf - Ull/Kisa

Sogndal - Raufoss

Strømmen - Lillestrøm

Øygarden - Stjørdals-Blink

Runde 30 (7. november):

Grorud - Kongsvinger

Lillestrøm - Jerv

Ranheim - Sandnes Ulf

Raufoss - KFUM

Stjørdals-Blink - Strømmen

Tromsø - Øygarden

Ull/Kisa - HamKam

Åsane - Sogndal

Publisert: 19.12.19 kl. 15:05

