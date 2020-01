HAT TRICK: Sergio Agüero jubler for sitt 175. ligamål. Han skule score to mål til Foto: Nick Potts / PA Wire

Hat trick-Agüero historisk – Nyland og Villa ydmyket av Man. City

(Aston Villa – Manchester City 1-6) Ingen utlending har scoret flere mål i Premier League enn Sergio Agüero. Argentineren tangerte Thierry Henry sine 175 ligamål da han banket inn 3-0 bak norske Ørjan Nyland – og tok rekorden for seg selv da han gjentok bedriften ganger to i 2. omgang.

Ikke bare tok Agüero rekorden til Henry (flest mål scoret av en ikke-engelsk spiller i PL), men han gjorde det på tre færre spilte kamper: 255 mot 258.

177 PL-mål gir Agüero et snitt på 0,69 mål per kamp, et snitt ingen andre på topp 10-listen (se faktaboks) over flest PL-mål kan vise til.

Av alle spillere, inkludert briter, har argentinske Agüero bare tre foran seg: Andy Cole, Wayne Rooney og Alan Shearer.

Fakta: Mestscorende i Premier League Alan Shearer, 260 mål på 441 kamper Wayne Rooney, 208 mål på 491 kamper Andy Cole, 187 mål på 414 kamper Frank Lampard, 177 mål på 609 kamper Sergio Agüero, 177 mål på 255 kamper Thierry Henry, 175 mål på 258 kamper Robbie Fowler, 163 mål på 379 kamper Jermaine Defoe, 162 mål på 496 kamper Michael Owen, 150 mål på 326 kamper Les Ferdinand, 149 mål på 351 kamper

Mahrezritt-debut for Drinkwater

3-0-målet, som tangerte Thierry Henry-rekorden, kom på vakkert vis. Et passivt Villa-forsvar lot Agüero gå mot sekstenmeteren, og det gjør man ikke ustraffet.

Fra 17–18 meter banket målmaskinen ballen inn bak Ørjan Nyland, og da hjalp det ikke at nordmannen fikk en liten hånd på ballen.

Det var tredje gang i løpet av den første halvtimen at Nyland måtte plukke en ball ut av nettet.

Før det hadde Riyad Mahrez overlistet nordmannen to ganger, det etter to svake involveringer av Villa-debutant Daniel Drinkwater.

Drinkwaters tre siste PL-kamper fra start har for øvrig alle vært mot Manchester City - og alle med forskjellige klubber.

Det ble ikke særlig bedre for hjemmelaget etter at Agüero tangerte rekorden til Henry.

MAHREZRITT: Her er det Gabriel Jesus som overlister Ørjan Nyland i Villa-buret, men kampens to første, i det 18. og 24. minutt, tilhørte Riyad Mahrez. Foto: Tim Goode / EMPICS Sport

Hat trick

Gabriel Jesus økte til 4-0 etter et klassisk Kevin De Bruyne-innlegg, hardt inn mellom forsvar og keeper fra litt bak i banen. Den nydelige assisten var belgierens andre i kampen og hans 15. (!) så langt i sesongen.

PL-rekorden der tilhører fortsatt Henry, med 20 i tallet på én sesong, men mestscorende utlending i ligaen er ikke Henry lenger.

Med sitt andre for dagen og sitt 176. totalt i PL skrev Agüero historie, og med sitt tredje for dagen, hans 12. PL-hat trick, tangerte angriperen Frank Lampards 177.

Samtidig sørget Agüero for at Nyland måtte plukke kveldens femte og sjette ball ut av eget nett.

Reina inn?

Det spørs om det er nordmannen som vokter buret neste Aston Villa-kamp, for tross en meget god ligacupkamp mot Leicester (1–1) i midtuken er veteran Pepe Reina etter sigende på vei inn.

AC Milan-reserven ble observert på tribunen på Villa Park og er ventet å skrive under en lånekontrakt for klubben mandag.

Aston Villa fikk et trøstemål da Anwar El Ghazi scoret på straffe på overtid, men det endte 1-6 i målprotokollen.

Tidligere søndag vant Watford 3-0 borte mot Bournemouth, og de to resultatene søndag gjør at Aston Villa nå ligger på direkte nedrykk (18. plass med 21 poeng på 22 kamper).

Manchester City klatrer på sin side oppover på tabellen, forbi Leicester, og ligger nå som nummer to med sine 47 poeng. Opp til ledende Liverpool er det 14 poeng.

Publisert: 12.01.20 kl. 19:18

