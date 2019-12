Ødegaard briljerte i syvmålsthriller: – Beckham-klasse

(Osasuna – Real Sociedad 3-4) Først vartet han opp med en strøken assist. Deretter satte Martin Ødegaard seg selv i hovedrollen.

Den nylig fylte 21-åringen skrudde på vakkert vis inn et frispark fra i overkant av 20 meter. Ballen la han der keeperSergio Herrera opprinnelig stod, men da burvokteren tok et skritt til siden, kunne han ikke annet enn å se at ballen fant veien til vinkelen.

Beckham? Baggio?

TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener det minner om David Beckham, som var kjent for sin strøkne frisparkfot.

VG- og Foppall-tilknyttede Bernt Hulsker går enda mer historisk til verks. Han henviser til italienske Roberto Baggio, som herjet på 1980-, 90- og tidlig 2000-tallet:

Ødegaards frisparkperle sørget for 3-0 til et svært effektivt Real Sociedad før halvtimen spilt, men allerede før den tid hadde den unge nordmannen vist seg frem.

Da Mikel Oyarzabal gjorde 1-0 kvarteret ut i kampen, var det på en lekker assist fra nettopp Ødegaard. Nordmannen spilte seg fri ved hjelp av en vegg, dro seg innover og tredde Oyarzabal alene med keeper.

Rødt kort

Etterpå skulle det imidlertid bli kamp igjen.

Aridane stanget inn reduseringen på overtid av den første omgangen, det etter å ha hatt en heading i stolpen tidligere, før Chimy Avila lobbet inn 2-3 på frekt vis etter en mislykket Diego Llorente-klarering tidlig i den andre omgangen.

Hjemmelaget presset på for utligningen, hadde noen saftige sjanser, men da Facuno Roncaglia fikk direkte rødt etter et slag mot innbytter Robin le Normand ble det straks vanskeligere.

Det skjedde med omtrent 20 minutter igjen på kampuret, og etter det sikret også bortelaget seieren.

Innbytter Alexander Isak la ballen til rette med det som fort var hans første touch for dagen, og la ballen i mål på neste.

Helt over var det imidlertid ikke, for bare i det 84. minutt var Avila frempå på ny. Osasuna-angriperen lobbet ballen opp i luften og headet inn nok en redusering, men nærmere kom ikke Osasuna.

4–3-seieren bringer Ødegaard, som var betraktelig bedre i den første omgangen enn den andre, & Co. opp på 31 poeng i La Liga, noe som holder til en foreløpig 4. plass. Osasuna ligger som nummer 11 med 23 poeng på 18 kamper.

