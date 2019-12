GODT FORHOLD: Paul Pogba (t.v.) har ingen problemer med Ole Gunnar Solskjær (t.h.), ifølge Pogba-agent Mina Raiola. Foto: OLI SCARFF / AFP

Mino Raiola om Pogba: – Han klarer ikke bli sur på Solskjær

Paul Pogba (26) har ikke spilt en fotballkamp for Manchester United siden 30. september, men selv om ryktene om at han ønsker en exit svirrer, er Pogba-agent Mino Raiola klar på at den franske stjernen ønsker å bli i klubben.

Det sier Raiola i et intervju med britiske The Telegraph.

– Paul ønsker å være suksessrik, glad og å vinne titler, og det ville han ha elsket å gjøre med Manchester United.

Samtidig bekrefter superagenten at Real Madrid lå langflate etter franskmannen i sommer.

– Real Madrid var veldig interessert i ham, men Manchester United lot ham ikke gå. Vi lagde ikke en stor greie ut av det, sier Raiola.

Pogba la imidlertid ikke skjul på at han kunne tenke seg en overgang. Han uttalte blant annet at det i sommer «var en god tid for en ny utfordring».

Også nå ryktes det at franskmannen ønsker seg bort. Pogba har ikke spilt siden slutten av september, var på vei tilbake fra skade og rakk også en tur innom brorens bryllup i Frankrike forrige fredag, men ble meldt syk da han kom tilbake til Manchester lørdag.

Ole Gunnar Solskjær er imidlertid klar i sin sak. Pogba blir ikke solgt i januar, er hans beskjed ifølge BBC. Og Raiola gir nordmannen støtte.

– Han (Paul Pogba) klarer ikke bli sur på Ole fordi Ole behandlet ham så bra da Ole var en av de eldre spillerne mens Paul var blant de unge. Respekten og kjærligheten han fikk fra Ole, gjør at han ikke klarer å bli sint på ham, sier Raiola, og legger til:

– Paul er ikke den spilleren du hører om fra (Gary) Neville og alle de frustrerte eks-spillerne som sier at «han burde skamme seg over ditt og skamme seg over datt». Skamme seg over hva? Han jobber hver dag og gjør sitt beste. Han klager ikke over at de ikke spiller i Champions League. Er han perfekt? Ingen er det. Er han ansvarlig når det ikke går veien? Han føler det. Hvis du er en del av et lag, er du ansvarlig for når laget mislykkes.

Paul Pogba står kun bokført med seks kamper for Manchester United i 2019/20-sesongen. De har endt med én seier, ett tap og fire uavgjort (alle 1–1). Manchester United står på sin side med 6–7–4 i ligaen. 25 poeng på 17 kamper holder til en 6. plass i ligaen. Laget møter Watford borte den 22. desember, Newcastle hjemme fire dager senere, Burnley borte to dager etter det igjen og Arsenal 1. januar.

