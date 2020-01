18-åring sendte Liverpool videre med drømmetreff

(Liverpool - Everton 1–0) Liverpool har vært enorme denne sesongen, og med et ungt mannskap mot et mer rutinert Everton-lag, kunne Jürgen Klopp og hans menn juble for nok en seier.

Liverpool sendte ut mange av sine unggutter da de møtte Everton i FA-cupens tredje runde søndag kveld. En av dem var 18 år gamle Curtis Jones, som etter 71 minutter virkelig fikk vist seg frem da han ble matchvinner i søndagens Merseyside-derby.

Etter pasning fra Divock Origi, vendte 18-åringen opp med en berøring før avslutningen kom fra 17–18 meter. Ballen gikk i en nydelig bue og med en herlig blanding av presisjon og kraft limte han ballen opp i motsatt kryss.

Dermed sendte unggutten, som har vært i Liverpool siden han var seks år gammel, Anfield til himmels i Merseyside-derbyet og ikke minst så fikk han frem gliset til Klopp som tydelig lot seg imponere.

Jones (18 år og 340 dager) er også den yngste Liverpool-spilleren som scorer i et Merseyside-derby siden Robbie Fowler (18 år og 338 dager) gjorde det samme i 1994.

Fotballekspert Morten Langli lot seg virkelig imponere over det unge Liverpool-laget som slo Everton med tilnærmet toppet lag.

– Everton-laget blir rundspilt i andre omgang av Liverpool sitt B-lag. Det sier mye om hvor langt Liverpool har kommet som klubb, sa Langli i Viasport-studio etter kampen.

Strålende redninger

Et Everton-mannskap som hadde de fleste som starter ligakampene spilte to forskjellige omganger på Anfield. I første omgang var de hakket bedre enn Liverpool, og satte Adrian på mange prøver. Liverpools sisteskanse vartet imidlertid opp med flere gode redninger, og særlig et par benparader var av ypperste klasse.

Men Jordan Pickford fikk også litt å bryne seg på. Origi kom til en avslutning fra skrått hold inne i Evertons sekstenmeter, men markkryperen som gikk mot lengste stolpe fikk Pickford fingrene på.

Utover i den andre omgangen dominerte Liverpool mer og mer av banespillet til tross for de mange unge, urutinerte spillerne. Liverpool fikk også en tidlig skade på James Milner som måtte takke for seg etter åtte minutter til fordel for Yasser Larouci.

Slik gikk søndagens FA-cup-kamper

Med lite offensive trusler i andre omgang ble det exit i FA-cupens tredje runde for Everton. Tidligere søndag røk også Crystal Palace mot Derby, mens Tottenham spilte uavgjort mot Middlesbrough og må dermed ut i omkamp.

Slik gikk de resterende kampene i søndagens kamper i FA-cupen (West Ham møter Gillingham klokken 19.16):

Sheffield United - AFC Fylde 2-1 (1-0 Callum Robinson, 2-0 Leon Clarke, 2-1 Jordan Williams)

Queens Park Rangers - Swansea 5-1 (1-0 Jordan Hugill, 2-0 Bright Osayi-Samuel, 3-0 Hugill, 3-1 George Byers, 4-1 Lee Wallace, 5-1 Josh Scowen)

Chelsea - Nottingham Forest 2-0 (1-0 Callum Hudson-Odoi, 2-0 Ross Barkley)

Charlton - West Bromwich 0-1 (0-1 Kenneth Zohore)

Crystal Palace - Derby 0-1 (0-1 Chris Martin)

Bristol Rovers - Coventry 2-2 (1-0 Jonson Clarke-Harris, 1-1 Liam Walsh, 2-1 Tony Craig, 2-2 Tony Craig selvmål)

Crewe - Barnsley 1-3 (0-1 Jacob Brown, 1-1 Paul Green, 1-2 Conor Chaplin, 1-3 Luke Thomas)

Middlesbrough - Tottenham 1-1 (1-0 Ashley Fletcher, 1-1 Lucas Moura)

Burton - Northampton 2-4 (0-1 Nicky Adams, 0-2 Ryan Watson, 0-3 Charlie Goode, 1-3 Ryan Edwards, 1-4 Sam Hoskins, 2-4 Scott Fraser)

