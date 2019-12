Jack Butland føyer seg inn i Stoke Citys tradisjon med keepere på Englands A-landslag. Peter Shilton og Gordon Banks er to tidligere klubbprofiler i ås måte. Foto: Barrington Coombs / EMPICS Sport

Landslagskeeperen får beskjed om å bytte beite

Fredag kveld spiller Jack Butland (26) bunnkamp på nivå to i England. Nå mener ekspertene han bør skifte klubb i januar-vinduet – om han skal ha håp om å komme tilbake på landslaget.

Den tidligere landslagsforsvareren Danny Mills er blant dem som nå tar til orde for at Butland bør skifte fra Stoke i Championship til West Ham og Premier League i januar.

Målvakten har ikke klart å heve Stoke denne høsten, og Mills mener at et miljøskifte kan være det rette for Butland.

– Det kan være det som gjør at han får tilbake selvtilliten, mener Danny Mills i et intervju med Football Insider.

Butland har ikke vært med i troppen i høstens EM-kvalifiseringskamper for England. I VM i 2018 var han på benken, det samme var han i Nations League. Hans siste kamp mellom stengene var en treningskamp mot Sveits for et drøyt år siden.

– Han var på et tidspunkt Englands nummer én-keeper. Han er stor, han har gjort noen feil som har gjort at han har falt fra England-scenen og ned til Stoke-scenen. Men han er utvilsomt en solid keeper, og noen ganger trenger du bare en forandring for at du skal komme tilbake til det nivået du har vært på, mener den tidligere Leeds-spilleren i intervjuet med Football Insider.

– Selvtilliten kommer tilbake. Du får troen på deg selv. Plutselig har du andre omgivelser, et annet regime - og over natten kan du finne tilbake til formen.

Jack Butland er kanskje den største stjernen på nivå to i England, men han har slett ikke innfridd denne høsten.

Ifølge transfermarkt.com er verdien hans i fritt fall, men Stoke Sentinel skriver at Stoke City vurderer at han er verdt mer enn 200 millioner kroner. Og West Ham er altså på jakt etter målmann.

På supportersider for West Ham er fansen ganske delt i om det er fornuftig brukte penger eller ikke.

Ifølge Stoke Sentinel er dette det fjerde overgangsvindu på rad at Butland-overgang diskuteres.

– Jeg bruker ikke noe tid på sosiale medier, for der finner du mye tull, om både fotball og annet, sier Butland.

– Det eneste jeg er opptatt av nå, er å få Stoke ut av den situasjonen som vi er kommet opp i.

Publisert: 20.12.19 kl. 16:29

