DRØMMESTART: Ole Gunnar Solskjær omfavner Jesse Lingard etter hans to mål mot Cardiff i nordmannens debut som Manchester United-manager. Siden har det gått dårligere for 26-åringen. Foto: Simon Galloway / EMPICS Sport

United-stjernen slo tilbake: – Folk sier fæle ting

NUR-SULTAN (VG) Tidligere i uken slo Jesse Lingard (26) tilbake mot kritikerne foran mikrofonen. Torsdag gjorde han det med bena da han scoret sitt første mål på over ti måneder.

Nå nettopp

Den profilerte 26-åringen har tydeligvis hatt godt av å lufte tankene sine, for han både scoret og leverte sin beste prestasjon på lenge til tross for at Manchester United tapte 1–2 borte mot FC Astana torsdag.

– Det er godt å ha Jesse tilbake, konstaterer Ole Gunnar Solskjær overfor VG.

Etter å ha fått mye kritikk for å utmerke seg mer på sosiale medier enn på banen tok Lingard denne uken et oppgjør i Manchester Uniteds podcast.

– Det er mange ting på sosiale medier. Folk sier fæle ting. Du kan ikke la deg påvirke av de tingene. Jeg leser det ikke. Jeg leser ikke aviser eller noe på nettet. Jeg begynte å gjøre det da jeg var ny på førstelaget, men nå leser jeg det ikke engang når det går bra, sa Lingard etter å spilt 29 kamper på rad uten å score mål for klubben.

les også Solskjær bedt om å redde seg selv

Tidligere United-spiller Paul Ince har kalt ham «kroneksempelet på alt som er galt med Manchester United», og Lingard har fått mye tyn for promoteringen av sitt eget klesmerke i en tid hvor de sportslige prestasjonene ikke har stått i stil med det kommersielle.

– Jeg tror folk faktisk tror jeg er involvert i alt sammen. Men det er ikke jeg som pakker klærne og sender de ut. Hadde dere vært med meg hjem, ville dere tenkt at jeg bare er kjedelig. Jeg ser bare på Netflix hele dagen, hver uke. Jeg gjør ikke mye annet, sier Lingard til sitt forsvar.

Hans forrige fulltreffer kom i FA-cupen mot Arsenal den 25. januar. Ti måneder og tre dager senere, på kunstgresset under taket på Astana Arena, traff han omsider blink igjen etter karrierens lengste måltørke. Scoringen kom etter bare ti minutter.

Her kan du se hvordan den så ut:

Etter å ha mottatt ballen fra Luke Shaw 20 meter fra mål klinket han ballen i det lengste hjørnet og feiret med de 900 tilreisende supporterne som hadde tatt den 5000 km lange turen til iskalde Nur-Sultan.

– Han har slitt de siste månedene, men han er på vei til å bli seg selv igjen, varslet Ole Gunnar Solskjær før kampen, der Lingard ble tildelt kapteinsbindet for første gang i karrieren, som den eldste av utespillerne på et historisk ungt Manchester United-lag.

les også Solskjær: Talent ba om unnskyldning i garderoben

Lingard kaller det «en barndomsdrøm som går i oppfyllelse» å få muligheten til å være kaptein.

Etter kampen var Solskjær storfornøyd med det han hadde sett av sin 26 år gamle offensive midtbanespiller.

– Jeg synes han var briljant i dag. Han gikk foran som et eksempel for de andre. Masse energi, driv og et veldig godt mål. Han har også vært veldig god med de unge guttene på denne turen. Han er en erfaren mann. Jeg er veldig fornøyd med prestasjonen hans, sier han om den humørfylte «SoMe-kongen».

Lingard, som kjenner kristiansunderen godt etter å ha hatt ham som reservelagstrener ti år tidligere, fikk en knallstart på livet med Solskjær som United-manager. Han scoret to mål i nordmannens debut mot Cardiff den 22. desember og sto med tre mål og tre målgivende pasninger etter en måned under den nye sjefen.

Men da sa det stopp: En assist mot lille Rochdale i ligacupen var det eneste målpoenget til Lingard etter januar i år – frem til scoringen mot Astana.

Kanskje er han igjen i ferd med å spisse formen til julen.

Publisert: 29.11.19 kl. 04:07

Mer om