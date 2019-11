HIGH FIVE! Lisa-Marie Utland scoret fem av seks mål da Reading FC Women herjet med Crystal Palace. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Norsk drømmekveld i England: Utland scoret fem i Reading-seier

(Reading FC Women – Crystal Palace 6–0) Torsdag kveld var det godt å være norsk i England. Reading banket inn seks scoringer mot Crystal Palace. Samtlige ble scoret av norske landslagsspillere.

Lisa-Marie Utland scoret hele fem av dem, mens landslagskollega Kristine Leine scoret ett. De norske spillerne var rett og slett i fyr og flamme for Reading torsdag kveld.

Crystal Palace fikk juling i ligacupkampen under flomlysene på Madejski Stadium, og storseieren sørget for at Reading tar seg videre fra gruppespillet i «Conti Cup», og er nå klare for utslagsrundene.

Lekestue

Utland, som spiller med spesialmaske etter nesebrudd, scoret sitt første etter bare åtte minutter, før hun la på til 2 – og 3–0 i det 22. og 24. minutt. Dermed var hat tricket i boks.

Leine ville også være med på leken og sørget for 4–0 før pause. Det var hennes første scoring for «The Royals».

I det 85. minutt la «Norges farligste angrepsvåpen» på til 4–0, før hun satte kronen på verket med sin femte scoring – Readings sjette – på overtid.

Blant de fem Utland-scoringene var hennes fjerde det mest spektakulære, med en lekker lobb fra nesten 30 meter.

Utland, som forlot svenske Rosengård til fordel for Reading før 2019/20-sesongen, sto bokført med én scoring på tre kamper, men kan nå vise til seks mål på fire opptredener.

Reading er i gruppe D, sammen med Chelsea, Tottenham, West Ham, Crystal Palace og Lewes.

Norsk Manchester United-debutant

Samtidig var det flere andre norske kvinner som hadde gode opplevelser i England torsdag kveld.

Manchester Uniteds kvinnelag var også i aksjon i ligacupen, og de røde djevlene nedsablet Leicester og vant hele 11–1, med norske Aurora Mikalsen i mål.

Etter å ha sluttet seg til Manchester United i september måtte hun vente helt til denne novemberkvelden på sin debut, men fikk i hvert fall en uforglemmelig en da hun voktet Manchester United-buret.

