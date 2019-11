HAR HERJET: Martin Ødegaard, som her feirer en målgivende pasning mot Alavés, har imponert for Real Sociedad denne sesongen. Foto: Alvaro Barrientos / AP

Real Madrid-kjenner: Ødegaard kan erstatte Gullball-vinner

MADRID (VG) Martin Ødegaard (20) returnerer til Santiago Bernabéu for første gang siden Real Madrid-debuten fra start for tre år siden. De som følger storklubben tettest, tror det ikke er lenge til han kommer tilbake for godt.

Det vil være en overdrivelse å påstå at det er Ødegaard-feber i den spanske hovedstaden før lørdagens toppoppgjør mellom andreplass Real Madrid og femteplass Real Sociedad.

Da Real Madrid-trener Zinédine Zidane møtte pressen på det storslåtte treningsanlegget i Valdebebas fredag, ble det stilt 15 spørsmål. Ni av dem handlet om Gareth Bale, som har fått knallhard medfart i spanske medier etter å ha feiret Wales’ EM-billett ved å posere med et flagg med påskriften «Wales. Golf. Madrid. I den rekkefølgen.»

les også Zidane til VG: – Ødegaard gjør det veldig bra

Den tidligere Tottenham-stjernen er på alles lepper, og de fleste tror at han kommer til å bli tatt imot med pipekonsert og skjellsord fra egne supportere dersom han får spille lørdagens kamp i Madrid.

En som derimot forventes å bli tatt imot på en langt varmere måte av det kravstore publikummet, er motstanderlagets norske sensasjon: Ødegaard har denne høsten tatt spansk fotball med storm gjennom to mål, tre målgivende pasninger og jevnt storspill som blant annet har resultert i utmerkelsen «månedens La Liga-spiller» i september.

De imponerende Ødegaard-tallene Ifølge Opta topper Martin Ødegaard tre statistikker i La Liga denne sesongen: – Prøver på flest pasninger inn i motstanderens banehalvdel (105). – Både prøver på (284) og fullfører (226) flest pasninger inn i banens siste 30 meter. – Vinner tilbake flest baller på motstanderens tredel av banen (14).

– Han kommer til å få en fantastisk velkomst. Mange fans roper etter at klubben skal hente ham tilbake allerede, og det er en spiller som fansen knytter enorme forhåpninger til. Alle er veldig spent på hva han kan vise hvis han kommer på banen på Bernabéu, sier den anerkjente La Sexta-journalisten José Luís Sánchez til VG i presserommet på Real Madrids treningsanlegg.

– Han kommer garantert til å applaudert, nikker As-journalist Carlos Forjanes anerkjennende.

Pasninger som denne er blant grunnene til at Real Madrid-fansen er så begeistret:

Ødegaard, som fredag ble friskmeldt av trener Imanol Alguacil etter skaden i høyre ankel som har holdt ham ute av spill i flere uker, skal etter alt å dømme spille sin tredje offisielle kamp på Santiago Bernabéu. Den første kom da han ble byttet inn for Cristiano Ronaldo til en historisk La Liga-debut for Real Madrid i mai 2015. Den andre kom fra start i cupen mot Cultural Leonesa i november 2016.

Nå kommer altså den tredje, men snart kan også den fjerde, femte, tiende og tjuende komme, tror Real Madrid-kjennerne. For selv om planen er at Ødegaard skal lånes ut til Real Sociedad i to sesonger, frem til sommeren 2021, er det i den spanske hovedstaden et voksende inntrykk av at «det hvite hus» ønsker å hente sin drammenske ballkunstner tilbake før tiden, allerede førstkommende sommer.

les også Ødegaard verdsettes til 570 millioner: – Ganske realistisk

– Jeg tror han har en plass i Real Madrid allerede neste sesong, sier Sánchez, som tror Ødegaard kan bli faset inn på plassen til mannen som i fjor vant Ballon d’Or (Gullballen), prisen for verdens beste fotballspiller:

– Luka Modric er på vei nedover og Real Madrid trenger en erstatter for ham. Ødegaard er perfekt for den rollen. De har enorm tro på ham etter det han har prestert i LaLiga denne høsten, og jeg er sikker på at de kommer til å satse på ham. Han er Real Madrids fremtid, sier TV-journalisten.

Han er ikke den eneste som trekker paralleller med Modric: Marca har i en omfattende analyse sammenlignet nordmannen og kroaten før lørdagens kamp.

– I teorien kommer nok Ødegaard til å ha en plass i troppen neste sesong. Han har utviklet seg nok, og sannsynligvis kommer klubben til å kvitte seg med både Gareth Bale og James Rodríguez, to spillere som er i direkte konkurranse med Ødegaard, sier Carlos Forjanes.

les også Ødegaards «ukjente» side forbløffer: – Ekstremt

Zinédine Zidane roste Ødegaard, men svarte at han ikke ønsket å si noe om spillerens fremtid da VG spurte ham fredag.

– Klubben er mer entusiastisk enn Zidane med tanke på Ødegaard. Real Madrid er overbevist om at han blir en verdensstjerne, men Zidane føler fortsatt behov for å se hvordan han utvikler seg, sier Forjanes.

Lørdag kveld klokken 21.00 kan den franske legenden følge sin utlånte nordmann fra husets beste sete.

Publisert: 23.11.19 kl. 02:15

