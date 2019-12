Haaland før Liverpool-møtet: – Karrierens største kamp

SALZBURG/OSLO (VG) Erling Braut Haaland (19) mener Liverpool har alt presset før tirsdagens Champions League-oppgjør i Salzburg.

For mindre enn 10 minutter siden

– Vi kan gå ut uten press. Vi har ingenting å tape. Vi skal ut og ha det moro. Vi kan smile og ha det gøy. Dette er den største kampen i min karriere så langt, sier Erling Braut Haaland på en pressekonferanse mandag.

Med seier tirsdag kan Haaland og lagkameratene sende Liverpool hodestups ut av Champions League.

På spørsmål fra VG om hvordan det er å sitte i hans stol, før et så stort oppgjør, svarer han:

– Jeg elsker det. Det er en drøm. Jeg lever drømmen. Kamper som denne er det du drømmer om.

VG oppdaterer saken.

19-åringen fikk naturligvis spørsmål om hvordan han håndterer alle overgangsspekulasjonene rundt ham.

– Jeg fokuserer bare på jobben min. Jeg spiller fotball og har det moro med det jeg gjør hver dag. Akkurat nå nyter jeg øyeblikket. Det er fokuset mitt. Å fokusere på Salzburg og meg selv som spiller, sier han.

På grunn av ekstremt stor pågang fra internasjonale medier, måtte Red Bull Salzburg flytte dagens seanse med Braut Haaland fra arenaens presserom til et stort VIP-telt like utenfor.

Her sto et femtitalls journalister og kameramenn klare da 19-åringen fra Jæren ankom sammen med trener Jesse March (46). Etter å ha blitt skjermet fra mediene i stor grad denne høsten, møtte Braut Haaland et samlet pressekorps for første gang før en kamp i Champions League-sammenheng for å svare på spørsmål om det avgjørende oppgjøret mot Liverpool.

Sirkus-Haaland

Salzburg opplyser til VG at interessen for både selve matchen mot Liverpool og Haaland personlig er ulikt noe annet klubben har opplevd tidligere.

Østerrikerne skal ha mottatt forespørsler om eksklusive intervjuer med den ettertraktede spissen fra en rekke av verdens største aviser og TV-kanaler – og samtlige har blitt avslått som følge av strategien om å skjerme ham mest mulig.

På dagens pressekonferanse ble det en kamp om å få stille spørsmål. Bare fra Storbritannia vil det være over 50 akkrediterte reportere på plass for å dekke Liverpools skjebnemøte med Haaland og lagkameratene hans.

Publisert: 09.12.19 kl. 13:14

Mer om