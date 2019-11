KAN SCORE NYE MÅL: Erling Braut Haaland feirer her sin første nettkjenning i Champions League – i debuten hjemme mot Genk. Siden har det blitt seks mål til. Foto: Leonhard Foeger

Haaland tilbake i trening – aktuell for ny Champions League-kamp

Erling Braut Haaland (19) er med på flyet når Red Bull Salzburg reiser til Belgia for å spille mot Sander Berges (21) Genk.

Det norske spissfenomenet er toppscorer i Champions League med syv mål på fire kamper. Onsdag kveld kan Braut Haaland få muligheten til å øke antallet, når Red Bull Salzburg entrer Luminus Arena i Genk.

Etter å ha reist hjem fra Norges landslagssamling med en kneskade som han pådro seg torsdag for halvannen uke siden, er 19-åringen tilbake i aksjon.

– Erling trente i går, trener i dag og reiser med laget til Genk, forteller mediesjef Christian Kircher til VG mandag morgen.

Blir testet

VG erfarer samtidig at man håper at Haaland blir klar til å spille, men at det vil bli tatt en vurdering nærmere avspark.

Det er det venstre kneet som har skapt et ubehag etter at angriperen skadet seg i på trening med Norge før kampen mot Færøyene.

Red Bull Salzburg ønsker naturlig nok å ha Haaland på banen. Østerrikerne har fortsatt en teoretisk mulighet til å gå videre fra gruppe E. Med to kamper igjen leder Liverpool med ni poeng foran Napoli (8), Salzburg (4) og Genk (1).

Tredjeplassen i gruppen gir for øvrig plass i Europa League-sluttspillet.

Toppscorer

For Haalands del vil Genk-matchen også være en ny mulighet til å holde stjerner som Robert Lewandowski (6), Heung-Min Son (5) og Raheem Sterling (5) bak seg på toppscorerlisten i Champions League.

Med vanvittige syv nettkjenninger på sine fire første kamper i karrieren i turneringen, har Haaland vært Champions Leagues kanskje aller største attraksjon så langt denne sesongen.

Kampstart i Genk er klokken 21.00 onsdag kveld.

Publisert: 25.11.19 kl. 10:14

