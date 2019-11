RIVALER: Jürgen Klopp og Ole Gunnar Solskjær leder rivalene Liverpool og Manchester United, men for øyeblikket er ikke storklubbene i nærheten av hverandre. Foto: PETER POWELL / EPA

Nådeløs United-dom fra Liverpool-profil: – Ikke i samme liga

LIVERPOOL (VG) Liverpool-backen Andy Robertson (25) nyter livet på tabelltoppen i Premier League, men skulle ønske Manchester United gjorde det bedre slik at Liverpool-fansen brydde seg mer om rivaliseringen.

«Min største bragd var å vippe Liverpool av den jævla pinnen», sa Sir Alex Ferguson da han skulle oppsummere tiden sin i Manchester United. «De røde djevlene» har vunnet 13 ligatitler, alle under den skotske legenden, siden sist Liverpool løftet trofeet – i 1990.

Drøye seks år etter managermytens avgang er alt snudd på hodet: Liverpool er på full fart mot sin første ligatittel på 30 år, mens syvendeplass Manchester United ligger 18 poeng bak dem på tabellen (før helgens runde). Liverpool er regjerende Champions League-mestere – Manchester United spiller i Europa League.

les også Solskjær om Mourinho: – Kanskje bra for meg

En skulle kanskje tro at det voksende gapet mellom Liverpool og erkerivalen var noe man godtet seg over inne på treningsfeltet Melwood, men faktisk har avstanden blitt så stor at enkelte savner rivaliseringen, skal man tro Liverpools venstreback Andy Robertson.

– For å være ærlig skulle jeg helst hatt en rivalisering der de gjorde det bra, og vi fortsatt gjorde det bra. Det ville kanskje vært bedre hvis det var litt jevnere mellom oss. Det gjør at man alltid er på tå hev, og får fansen til å feire seirene enda mer, sier skotten i et intervju med VG like før en regntung treningsøkt ledet av Jürgen Klopp.

STORSPILLER: Andy Robertson har blitt en av Liverpools viktigste spillere. Her i aksjon mot Manchester Uniteds Aaron Wan-Bissaka. Foto: RUSSELL CHEYNE / Reuters

Robertson lirer ikke av seg høflighetsfraser og er ærlig i sin dom over tingenes tilstand hos de rødkledde i nabobyen:

– United har hatt en tøff start på sesongen. Hver gang de prøver å komme i gang, tar de et steg tilbake. De er en enorm klubb med noen veldig gode spillere. Jeg tror de kommer til å vise det denne sesongen og ende høyt på tabellen. Men akkurat nå er de ikke i samme liga som oss. Vi kommer til å ende foran dem, sånn er det bare. United kommer tilbake, det handler bare om tid. Men forhåpentligvis vil vi fortsatt være foran dem, for det er godt å slå rivalen.

les også Klopp reagerte på VGs Qatar-spørsmål: – Absolutt ikke greit

Alex Oxlade-Chamberlain opplever en enorm opptur i Liverpool nå, men har kjent hvordan det føles å være en del av en underpresterende klubb. Han viser til årene som Arsenal-spiller (2011–2017) for å uttrykke sympati med laget som ledes av Ole Gunnar Solskjær.

– Personlig har jeg vært i et lag der vi ønsket å gjøre det bedre, og fansen forventet mer av oss, men det gikk ikke sånn. Det er ikke en enkel situasjon. Jeg ønsker ingen lag eller klubb vondt. Så lenge min klubb gjør det bedre, er jeg fornøyd, sier midtbanespilleren, som tror Liverpool-fansen tenker annerledes:

– Jeg er sikker på at Liverpool-fansen nyter at United ligger langt nede på tabellen.

Søndag får Solskjær og Manchester United en mulighet til å nærme seg Champions League-plassene når de gjester et av årets sensasjonslag i Premier League, Sheffield United, som ligger over dem på tabellen (5. plass før runden).

Kampstart på Bramall Lane er klokken 17.30. Kampen vises på TV 2 Sport Premium 1.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 13 12 1 0 30 – 11 19 37 2 Leicester City 13 9 2 2 31 – 8 23 29 3 Manchester City 13 9 1 3 37 – 14 23 28 4 Chelsea 13 8 2 3 28 – 19 9 26 5 Wolverhampton Wanderers 13 4 7 2 18 – 16 2 19 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

