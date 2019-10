GAVE TIL SEG SELV: Zlatan Ibrahimovic feiret 37-årsdagen med å kjøpe seg en Ferrari til 10 mill. kroner. Det er modellen Monza SP2. Foto: AFP

Zlatans gave til seg selv: Ferrari til 10 mill.

Zlatan Ibrahimovic har beskrevet seg selv som «en Ferrari blant Fiat’er». Nå har han kjøpt en Ferrari. Verdt 10 mill. kroner.

Nå nettopp







Her er torsdagens oddstips!

Modellen Monza SP2 er en helt fersk Ferrari – som spesiallages i et veldig begrenset antall.

Ibrahimovic (38) ga bilen til seg selv i bursdagsgave nylig. Han la bildet av den ut på Twitter; «Grattis Zlatan på födelsedagen».

Se kampen på VG+

I sommer sa han hva han mente om nivået i den amerikanske fotballserien MLS:

– Her er jeg som en Ferrari blant Fiat’er, sa Ibrahimovic i et intervju med ESPN og fastslo at han i Europa spilte med karer på samme nivå som han selv, eller «veldig nære» som han uttrykte det på zlatansk vis.

les også Se Zlatan og Skjelvik mot Diomande live på VG+ og Strive

Bilen akselererer fra 0–100 km/t på 2,9 sekunder og har en toppfart på 300 km/t. Ifølge designeren, Flavio Manzoni, er det omtrent som å kjøre Ferraris Formel 1-biler.

Nå har Eurojackpot-potten kommet opp i svimlende 521 millioner kroner! Trykk her for å levere spillkupongen din!

Svensken antydet nylig at sluttspillet i MLS nå kan bli hans siste kamper som fotballspiller, men det ferskeste ryktet er at Bologna vil tilby kontrakt for vårsesongen. Og i et intervju med Corriere dello Sport utelukker Zlatan ingenting – som en tjeneste til sin venn, Bologna-treneren Sinisa Mihajlovic, som er rammet av leukemi og kjemper for sitt liv. Men det er også snakk om Napoli.

Men først er det sluttspill med LA Galaxy, og nå er det klart for kvartfinale mot erkerivalen Los Angeles FC, klubben til Adama Diomandé. Som abonnent på VG+ kan du se kampen live klokken 04.30 natt til fredag.

les også Zlatan med kraftig kritikk av landslagssjefen

Se kampen på VG+ Los Angels-derbyet, også kalt El Tráfico, spilles 04.30 natt til fredag 25. oktober. I samarbeid med rettighetshaver Strive, vil du som abonnent på VG+ kunne se kampen live. Kommentator er Per-Jarle Heggelund.

Rett etter seieren over Minnesota samlet Ibrahimovic medspillerne rundt seg og holdt en flammende tale:

– Dette var første skritt. Det er bare begynnelsen. Vi kommer ikke til å stoppe mot noe lag. Vi kommer til å fortsette slik. Vi skal slå alle. Kom igjen, oppildnet han sine lagkamerater.

«El Tráfico»-derbyet mot Los Angeles FC er det voldsom interesse rundt. Alle billetter er utsolgt, og på svartebørsen kan du risikere å betale svimlende 30 000 kroner for én billett. «Soccer» er altså stort også «over there».

De to grunnseriekampene mellom lagene endte med henholdsvis Galaxy-seier 3–2 og uavgjort 3–3. Og Ibrahimovic signerte fem av de seks målene i matchene.

les også Norge-juvelene slår Zlatan: – Veldig, veldig uvanlig

Til den nevnte 38-årsdagen fikk Zlatan for øvrig en sammenleggbar kjepp av den lokale pressen.

– Tusen takk, jeg trenger den ikke ennå, men jeg skal ta vare på den, smilte svensken.

Adama Diomandé er tilbake i Los Angeles FC-trening etter at han for en måned frivillig gikk inn i ligaens «Substance Abuse and Behavioural Health»-program. Han hadde åtte mål og syv målgivende i grunnserien og var tredje mestscorende etter Carlos Vela og Diego Rossi.

Jørgen Skjelvik spilte 20 kamper i grunnserien for LA Galaxy. Han var ikke hverken på banen eller benken i den første sluttspillkampen, mot Minnesota.

Kvartfinalen – eller semifinalen i Western Conference, om du vil – går over bare én kamp på det som heter Banc of California Stadium, altså arenaen til Los Angeles FC.

VGs tips: Uavgjort til 4,55 i odds.

Norsk Tipping har dessverre ikke lagt seg på tilbudssiden – det er kun et HUB-oddsspill det er mulig å spille på.

Men til gjengjeld har Norsk Tipping lagt seg høyt på U’en i en duell der begge lag har scoret i sine seks seneste respektive kamper. Begge lag kan også vise til en godkjent flyt. Los Angeles FC står med en 2–4–0-resultatrekke, mens Los Angeles Galaxy har bokført 4–0–2 på sine seks siste.

LA Galaxy har aldri røket for byrivalen før. Det har blitt to seirer og tre uavgjorte kamper så langt. Men de har heller ikke slått LAFC på kveldens arena.

Vi ser for oss en kamp der mye står på spill og som er spekket med intensitet. Spillforslaget vårt er uavgjort til spenstige 4,55 i odds. Spillestopp er kl. 03.00 og kampen kan du se på VG+.

Publisert: 24.10.19 kl. 17:05

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.







Mer om