Pappa Alfi Haaland: – Spesielt å oppleve

(RB Salzburg – Napoli 2–3) Seks mål på tre kamper i Champions League. Toppscorer i turneringen etter tre runder. Pappa Alfi Haaland har all grunn til å være stolt.

Sammen med de 29.519 andre tilskuerne på Red Bull Arena onsdag kveld så Alfi sin 19 år gamle sønn, Erling Braut Haaland, scoret sitt femte og sjette Champions League-mål denne sesongen.

– Det er veldig kjekt dette her. Store kvelder – og spesielt å oppleve, sier han til VG natt til torsdag.

– Du må være ekstremt stolt, som pappa?

– Jeg er jo det ...

Alfi spilte selv for Nottingham Forest, Leeds, Manchester City og VM for Norge i 1994. Nå er han med på sønnens fotballeventyr.

– Når så du egentlig hva dette kunne bli?

– Det er vanskelig å forutse sånt. Men det var vel da Ole Gunnar Solskjær begynte å bruke ham, og han leverte. Og da Ole sa at «Erling er spesiell».

I ØSTERRIKE: Erling Braut Haaland og pappa Alfi Haaland i Salzburg i januar i år. Foto: Joachim Baardsen

19-åringen, som er født i Leeds og oppvokst i Manchester, ble i fjor sommer solgt fra Molde til Salzburg, og sluttet seg til toppklubben i Østerrike i begynnelsen av januar i år.

Etter å ha lært sin nye klubb å kjenne i noen måneder, har karrieren skutt fart denne sesongen og Haaland har blitt en komet på fotballhimmelen. Det startet allerede i mai, da han scoret ni (!) mål mot Honduras i U20-VM. Siden har han aldri sett seg tilbake.

Før sin debut i Champions League 17. september i år, og Salzburgs første kamp i turneringen siden 1994, sto han med 14 mål på åtte kamper.

Etter kampen var han på leppene til hele fotballverdenen etter en magisk omgang mot Genk. I løpet av sine første 45 minutter i Champions League ble han den tredje yngste spilleren til å scoret hat trick i den prestisjetunge turneringen – bak Wayne Rooney og Real Madrid-legenden Raúl.

19-åringen var langt fra ferdig med å skape overskrifter. Grunnet sykdom startet han på benken mot Liverpool på Anfield to uker senere. Etter 57 minutter kom han på banen. Tre minutter senere utlignet han til 3–3.

Men, som mot Napoli, endte det med tap for Haaland og Salzburg. Og til tross for at han nå er toppscorer i Champions League, var ikke nordmannen fornøyd etter onsdagens tap:

Allerede før onsdagens to mål mot Napoli var han nominert til årets unge spiller i Europa, sammen med spillere som Matthijs de Ligt, Vinicius Junior og João Felix.

Nå venter tre kamper i Østerrike, to i serien og én cupkamp, før Champions League-eventyret fortsetter i Napoli 5. november.

