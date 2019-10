IRRITERT: Ole Gunnar Solskjær mener Manchester United burde hatt straffespark mot AZ Alkmaar. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Solskjær til nytt angrep på dømmingen: – Jeg er lei

HAAG (VG) (AZ Alkmaar – Manchester United 0–0) Ole Gunnar Solskjær (46) uttrykte nok en gang sin misnøye med dømmingen etter at laget hans gikk på et skuffende resultat.

Mandag kritiserte han linjedommeren for å ha vinket for tidlig før Pierre-Emerick Aubameyangs VAR-godkjente scoring i 1–1-kampen mot Arsenal, i tillegg til at han mente at laget hans burde fått straffe etter at Arsenal-forsvarer Sead Kolasinac handset i feltet.

Torsdag gikk nordmannen igjen til angrep på dommeren etter at Marcus Rashford tilsynelatende ble snytt for straffe på tampen av 0–0-oppgjøret mot AZ Alkmaar på kunstgresset i Haag.

– Det burde vært en seier. Jeg er lei av å snakke om straffer som vi burde hatt. Først mot Arsenal på mandag, og så nå, sier Solskjær, som tok opp temaet uten å bli spurt om det.

Han mener Rashford ble felt av AZ-stopper Stijn Wuytens etter å ha fintet ham bort i 16-meteren ni minutter før full tid. VAR tas ikke i bruk i Europa League-gruppespillet, så dommeren og linjedommeren tok avgjørelsen uten hjelpemidler.

Her kan du se situasjonen selv:

– Det er straffe 101 av 100 ganger. Du kan ikke ta den avgjørelsen feil i fotball, sier en irritert Solskjær i det improviserte presserommet på Cars Jeans Stadium i Haag, der han satt på et podium i den ene siden av rommet, mens det sto en bar i den andre siden.

– Linjedommeren kan se rett på taklingen på Marcus. Han feier foten hans av bakken. Det var en dårlig avgjørelse, sier Solskjær om Wuytens-taklingen og fortsetter:

– Dessverre for oss fikk vi ikke straffe. Det er ikke noe poeng i at jeg klager, for det liker jeg ikke å gjøre, men det kommer til å komme til et punkt der disse avgjørelsene går i vår favør. Det er min alltid positive tro.

Nordmannen virket irritert på sidelinjen etter taklingen på Rashford og snakket lenge med fjerdedommeren mens spissen ble liggende på bakken.

Men det var ikke bare Manchester United som kunne fått straffe torsdag kveld. AZ ropte også på straffe da ballen så ut til å treffe armen til Fred tidlig i andre omgang. Situasjonen ble også trukket frem på Solskjærs pressekonferanse, men da trakk han igjen frem Kolasinac-handsen fra Arsenal-kampen.

– Hands er alltid en diskusjon, men hvis du ser på straffen vi burde hatt mot Arsenal, så er det ikke engang en diskusjon. Han har så god tid til å flytte armen sin ut av veien, sier Solskjær.

Fredrik Midtsjø, som leverte en solid kamp for AZ, sier til VG at det er «godt mulig» at Manchester United kunne fått straffe da Rashford ble felt.

