SOFIEMYR: LSK Kvinner sikret seriegullet med seier 3–1 over Kolbotn i 2017. Søndag kan de sikre et nytt seriegull, igjen møter de Kolbotn på bortebane, men det blir ikke på Sofiemyr, som ikke er i god nok stand. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Stabæk-leder etter «skandalekampen»: – Banen må graves opp og dreneres på nytt

Sportslig leder for Stabæks Kvinnelag, Richard Jansen, har sett seg lei av stadige problemer med Kolbotns hjemmebane og mener fotballforbundet lar lag i Toppserien slippe for lett unna.

Nå nettopp







Reaksjonen kommer i etterkant av at Kolbotn først måtte utsette sin hjemmekamp mot Fart, og deretter flytte den fordi gressmatta på Sofiemyr ikke var spillbar.

Kampen ble flyttet til KFUM Arena tirsdag klokken 13 denne uka, der bortelaget Fart opplevde et kaos, og blant annet måtte dele garderobe med et G15-lag.

Stabæks Richard Jansen mener det er et problem at Kolbotn stadig må flytte kamper vekk fra sin hjemmearena.

I fjor måtte de flytte tre av seriekampene vekk fra hjemmebanen sin. Denne sesongen er det blitt avbrutt én kamp som måtte spilles om igjen, i tillegg til Fart-kampen som først ble utsatt, og deretter flyttet.

les også Gulbrandsens brannfakkel: – Nivået på de fleste jentelag er altfor dårlig

– I tillegg er det flere kamper gjennom årene som aldri burde blitt spilt. Det heter ikke Sofiemyr uten grunn. Det må graves opp og dreneres på nytt, sier Jansen.

– Det er en fortvilet situasjon for Kolbotn. Forbundet følger ikke opp sine egne lisenskrav, mener Stabæk-lederen.

VG stiller Rune Pedersen, som er seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, spørsmål om Sofiemyr er egnet som arena i Toppserien.

– Den er godkjent for 2019, men så har forholdene ikke holdt mål nå ved flere anledninger. Da må vi ta en dialog med Kolbotn om hva som er egnet som hjemmearena i 2020, sier Pedersen, som understreker at det ikke er ønskelig at et lag stadig skal måtte bytte bane på grunn av værforhold.

På spørsmål om «skandalekampen» mot Fart får noen konsekvenser svarer Pedersen:

– Vi er i dialog med Kolbotn, jussavdelingen vår følger opp, så er det opp til utvalgene våre å bestemme det, svarer han.

les også Den store spillerflukten: – Setter oss under press

Han påpeker også at Kolbotns to siste hjemmekamper blir flyttet, deriblant søndagens kamp mellom Kolbotn og serieleder LSK Kvinner. Sistnevnte kan bli seriemester etter kampen.

VG har vært i kontakt med Kolbotns styreleder Monica Ottesen. Hun har blitt presentert innholdet i artikkelen, men ønsker ikke å komme med noen kommentar.

Publisert: 19.10.19 kl. 19:00







Mer om