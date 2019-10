UVENNER: Daouda Bamba (i midten) og Veton Berisha (til høyre) under hyggeligere omstendigheter. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Bergens tidende: Bamba utelatt fra troppen etter basketak med Berisha

Daouda Bamba (24) er ikke med når Brann reiser til Sarpsborg for eliteseriekamp denne helgen. Årsaken skal være at han har brutt interne regler.

Ifølge Bergens Tidende oppsto det et fysisk basketak og høylydt krangling mellom Bamba og lagkamerat Veton Berisha under trening mandag.

Foranledningen var ifølge avisen at Bamba gikk hardt inn i en takling mot Berisha.

Bamba var tilgjengelig for spill igjen mot Molde i forrige kamp, etter å ha vært ute med karantene i fire kamper for albuen på Tromsøs Simen Wangberg. Spissens oppførsel under kampen, hvor han heller ikke ble byttet inn har vært et tema.

Det var Bergensavisen som først meldte om nyheten.

– Han jobbet veldig hardt den måneden han var borte, og så ble han veldig skuffet når han ikke fikk starte. Vi har noen interne regler som alle må håndtere. Det har han ikke klart, og da må det få konsekvenser, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til BA.

Bamba har ifølge BA akseptert straffen.

VG har prøvd å kontakte Bamba torsdag, men uten hell.

Publisert: 17.10.19 kl. 15:13







