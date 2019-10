På banen er norsk fotball etnisk og kulturelt sammensatt. På ledersiden fremstår det langt mer ensrettet. Foto: Bjørn S. Delebekk

Voldsproblemene i fotballen: Her er koden som må knekkes

Blir problemene med vold i fotballen redusert dersom vi får mer mangfold inn i ledelsen av klubber og idrettslag?

I nærmest hver eneste idrettsledersammenheng er det et par faktorer som går igjen:

1). Det er betydelig mer kø på herre- enn på dametoalettet.

2). Forsamlingens etniske sammensetning er tilnærmet blendahvit.

Senest på idrettstinget nå i vår var det påfallende hvor lite mangfold vi ser i ledende idrettsposisjoner. Hvordan dette er ned på klubbnivå i det største særforbundet, er det vanskelig å si noe krystallklart om. Men inntrykket som danner seg, faller i stor grad inn i det samme mønsteret.

Det mangler mangfold i styre og stell.

Samtidig viser VGs dypdykk i problemstillingen rundt vold og trusler at det er i bydeler med en mer sammensatt befolkningssammensetning at noen av utfordringene er størst.

Her finnes det gode eksempler på tiltak som kan ha effekt, for eksempel et «forbildeprosjekt», som Jan Bøhler innsiktsfullt skrev om i en kronikk, og som Grorud har hatt nytte av. Det innebærer at unge som spiller fotball og er toneangivende i miljøet trekkes inn på ledersiden. Også i Furuset har man for eksempel sett en positiv utvikling.

Men det trengs en mer gjennomgående satsing på å gjøre noe med et fenomen fotballen ikke kan leve med, og da er det viktig at ledersiden er mest mulig representativ.

Fotball er som kjent storebror i en idrettsbevegelse som favner ekstremt bredt. Det betyr at strømninger og utfordringer i samfunnet ellers, selvsagt er relevante i fotballen også. Samme hvor mange ganger man roper om autonomi, lever ikke idretten i et selvstendig vakuum. Dette aspektet blir dessverre litt for fort borte når man diskuterer idrettspolitikk.

Idretten er jo kanskje den fremste fellesmarkøren vi har i samfunnet, og muligens den viktigste arenaen for inkludering og integrering.

Jobben som legges ned her hver eneste dag kan knapt overvurderes. Men i dette ligger det også at utfordringer i resten av samfunnet kan få utslag på idrettsbanen.

Og i hvor stor grad evner idretten å ta tak i dypere problemstillinger sammen med andre aktører, for eksempel skole og oppfølgingsapparat?

Hvis det er barn og unge med atferdsproblemer, kan idretten spille en avgjørende rolle i positiv retning- Men samtidig kan det gå galt dersom de aktuelle barna ikke følges godt nok opp.

Hvis det er noen unge som står i fare for å falle utenfor, eller som har problemer med å takle frustrasjon og aggressivitet konstruktivt, er nettopp forbilder viktig for i arbeidet med å få pilen til å peke rett vei.

Da er det en enorm fordel om ledelsen har en bredere bakgrunn enn vi litt for ofte ser i dag.

Styret i Norges idrettsforbund fremstår ikke spesielt heterogent hva gjelder etnisk og kulturell bakgrunn. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Hvorfor er bildet så skjevt?

Er det viljen det står på?

Eller gjøres det ikke nok for å skape miljøer som appellerer bredere?

Vi vet altfor lite om både statistikk og årsakssammenhenger, både om ugreie episoder på banen og i hvilken grad integreringsutfordringer på ulike plan er relevant i enkeltsaker. Men det er ikke utenkelig at et mer heterogent rammeverk, der rollemodeller fra flere miljøer spiller en aktiv rolle i idretten, vil kunne spille inn i positiv retning.

Mottoet til norsk idrett er «idrettsglede for alle». Dette kan vi få enda mer av, og kanskje samtidig mindre av ting vi ikke vil ha, dersom vi får bedre tak på ALLE-begrepet på ledersiden.

Publisert: 11.10.19 kl. 12:31







