SKAPER FOR LITE: Ole Gunnar Solskjær (t.h.) har hatt mange opphetede diskusjoner med spillerne sine, som her med Andreas Pereira mot Newcastle, fordi lagets angrepsspill ikke har fungert som ønsket. Foto: Robbie Jay Barratt - AMA / Getty Images Europe

Sjokkert over Solskjærs store problem: – Er blitt avslørt

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har fått orden på Manchester United-forsvaret, men klarer ikke å knekke koden for hvordan laget hans skal score nok mål gjennom åpent spill.

Ifølge nettsiden Understat er Manchester United det laget med færrest «expected goals against» («forventede baklengsmål») i Premier League denne sesongen.

Tallet er 6,18.

Det er regnet ut basert på alle avslutningene laget har fått imot seg, vektet ut fra hvor stor sannsynlighet det er for at det blir mål av hver enkelt avslutning.

Klubben punget ut 1,5 milliard for å hente midtstopper Harry Maguire og høyreback Aaron Wan-Bissaka i sommer, og de defensive investeringene kan se ut til å ha gitt uttelling.

Uttelling har det derimot blitt lite av på den andre siden av banen, og det er særlig i åpent spill – når man utelater straffespark og andre dødballer – at United og Solskjær har et stort problem. Ikke bare sliter de med å score mål gjennom åpent spill, kun ett i løpet av de fire siste Premier League-kampene, men de skaper knapt sjanser heller.

Ifølge The Athletic er det kun Crystal Palace, Bournemouth og Newcastle som skaper mindre enn Manchester United denne sesongen – basert på «forventede mål»-tall der man ekskluderer dødballer. Ifølge spill-analytikeren Mark O’Haire på Twitter er realiteten enda mørkere:

Ifølge hans beregninger har laget kun 0,52 «forventede mål» i åpent spill.

Det er dårligst av alle i Premier League sammen med Newcastle, og bedre enn kun 13 lag i Europas fem største ligaer.

– Det er sjokkerende, særlig fordi Uniteds image er at de er en klubb som angriper, spiller underholdende fotball og kommer seg rundt på kanten. Det er jo en myte, men dette er så langt unna myten om United at det er veldig problematisk, sier Jonathan Wilson, redaktør for bladet The Blizzard og forfatter av en rekke kjente bøker om taktikk, som «Inverting the Pyramid» og «The Anatomy of Manchester United».

– Det er ganske fellende for Solskjær. Jeg kan virkelig ikke se at hans taktiske tilnærming har tilført United noe som helst når det kommer til måten de angriper på, sier Michael Cox, mannen bak det anerkjente taktikk-nettstedet Zonal Marking samt bøker som «The Mixer», som handler om taktikkens historie i Premier League.

– De er blitt avslørt

De to taktikk-ekspertene er samstemte i hva som har skjedd: I de første kampene under Solskjær fikk United store rom å boltre seg i, slik at de kunne utnytte sine fotrappe angrepsspillere til å spille effektiv kontringsfotball, men utover i nordmannens regjeringstid har motstanderne i større grad lagt seg bakpå og tvunget dem til å bryte gjennom kompakte forsvarsmurer.

– De er blitt avslørt, og det er et gigantisk problem, for hvis du er et mindre lag i Premier League og skal møte Manchester United, så er det ganske lett: Du legger deg bakpå og gir dem ballen, United klarer ikke å angripe deg på en smart måte, de klarer ikke å bryte ned et forsvar, blir frustrert, mister disiplinen, og så scorer man et mål på kontring, sier Wilson, som ikke er imponert over Solskjærs taktiske evner offensivt:

– Når du snakker med moderne trenere, sier de at den største forskjellen på de beste managerne nå og for 10 år siden, er evnen til å strukturere angrep. Det er det Pep Guardiola og Jürgen Klopp gjør så bra. Men for meg virker det som at Solskjær ikke engang prøver å skape et mønster og en plan offensivt.

Cox mener det store problemet er mangelen på kreativitet på midtbanen, særlig når Paul Pogba er skadet, slik han har vært den siste tiden. Franskmannen har slått 13 nøkkelpasninger denne sesongen, mens Scott McTominay, Fred og Nemanja Matic til sammen kun har slått ni. I tillegg mener Cox at United mangler en god nok offensiv midtbanespiller som kan bekle «tier-rollen».

– Det er et veldig stort problem at midtbanespillerne ikke klarer å bruke ballen til noe positivt fra dype posisjoner på midtbanen. De spiller bare trygge pasninger, så motstanderne kan fortsette å ligge dypt, og da blir det ikke nok rom til å penetrere dem. De mangler også spillere som kan motta ballen i trange områder. Det virker som Juan Mata har glemt hvordan man gjør det, sier han.

Solskjærs forklaring

– Finnes det noen taktiske grep Solskjær kan ta for å forbedre dette?

– De må bevege ballen raskere fremover fra midtbanen når de kan. Jeg ville også gjort noe som kanskje ikke er så populært, og brukt Jesse Lingard på en av kantene. Jeg tror han kan være et bindeledd mellom midtbanen og angrepet og igangsette noen raske pasningskombinasjoner. Uten det er det vanskelig å flytte motstandere ut av posisjon og skape noe, sier Cox.

– Jeg tror det er et ganske håpløst tilfelle. Det er synd å si det, men for meg virker det som at man har kommet til det punktet hvor du bare vet at det går mot slutten for Solskjær, svarer Wilson på samme spørsmål.

Solskjær legger ikke skjul på at laget hans er nødt til å bli bedre til å angripe, og forklarer problemene på følgende måte:

– Lag har tilpasset seg når de spiller mot oss. Da jeg kom i desember, spilte vi rask, flytende kontringsfotball. Men lagene har ikke gitt oss muligheten til å gjøre det – eller så har vi ikke utnyttet det. Det er kanskje fordi unge spillere ønsker å spille trygt. Men du er nødt til å ta risikoer i denne klubben, du kan ikke spille trygt.

Kampbildet mot Liverpool kan riktignok være en fordel for Solskjærs lag, som forventes å ligge ganske lavt og satse på kontringer. Sist de fikk muligheten til å spille slik, slo de Chelsea 4–0 i serieåpningen.

