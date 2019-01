NY TRENER: Jostein Grindhaug er Haugesunds nye trener. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Jostein Grindhaug blir Haugesund-trener

Jostein Grindhaug går fra sportssjef til hovedtrener i Haugesund, etter at Eirik Horneland gikk til Rosenborg.

Det bekrefter FK Haugesund på sine nettsider .

– Det er det beste valget for oss. Flammen er tent igjen i Jostein. Han er toppmotivert for å ta dette videre. Han er en av hovedpersonene bak oppturen som startet i 2009. Jostein vet hva dette går i. Han har en veldig høy «standig» i spillergruppen, sier Leif Helge Kaldheim, styreleder i FKH, til VG.

Tre år

Siden Horneland ble klar for Rosenborg , etter konflikten mellom klubbene , har Grindhaug ledet Haugesund på midlertidig basis.

– Den saken er glemt nå. Ikke noe mer å snakke om. Vi er heldige i Haugesund som hadde en slik ressurs som Jostein internt i klubben. Det er ikke mange som er så heldig, sier Kaldheim.

Nå er det klart at Grindhaug blir Haugesund-trener de neste tre årene, ifølge kontrakten hans.

– Spillerne har respondert veldig bra på vår inntreden og den positive energien som har vært på treningsfeltet disse ukene har selvsagt vært avgjørende for at jeg takket ja til jobben som hovedtrener. Dette er en ambisiøs spillergruppe som vil utrette ting og for oss i trenerteamet er det et veldig godt utgangspunkt med tanke på sesongen vi har foran oss, sier Grindhaug i en pressemelding.

Bronse i 2013

Grindhaug trente klubben mellom 2009 og 2015. I 2013 ble det seriebronse for FKH.

– Jostein har et vinnerinstinkt som få og er så god til å gjennomføre stemning. Det er god stemning i Haugesund nå, sier Kaldheim.

I 2015 overlot han treneransvaret i Haugesund til Mark Dempsey. Fra sesongen 2016 var Grindhaug tilbake som sportssjef i klubben.

Som spiller hadde Grindhaug nesten 14 sesonger i hvitt.

PS! Danske Sebastian Brygdegaard blir assistenttrener.

