TRIUMFATOR IGJEN: Ole Gunnar Solskjær knytter neven mot supporterne etter enda en seier, mens Avram Glazer var en fornøyd mann på tribunen. Foto: GETTY IMAGES

Han er nødt til å merke hvor elsket Solskjær er

Nå er det ikke supporterne som ansetter den neste Manchester United-manageren, men klubbeier Avram Glazer er bare nødt til å bli påvirket av kjærligheten Ole Gunnar Solskjær (45) omfavnes av.

KOMMENTAR

58 år gamle Glazer vet selvsagt at Solskjær har hatt legendestatus i et par tiår, men selv en kynisk amerikansk eier må merke at forholdet mellom manager og supportere nå er helt spesielt, og dét er en kraft som ikke kan undervurderes i en av verdens mest populære klubber.

Kanskje har ingen United-helt noen gang hatt flere egne supportersanger enn Solskjær. I 2. omgang mot Fulham sluttet aldri det mektige koret bak målet til David De Gea å synge hyllesten som ble laget da han ble ansatt i desember, den som handler om hvor deilig det er å ha «Ole ved rattet».

Det føles som om de aller fleste av dem gjerne vil at han skal sitte der lenge.

Avram Glazer satt og smilte ved siden av direktør Ed Woodward. Glazer var på sin første kamp med Solskjær som sjef, og den endte som det stort sett har gjort i de siste syv ukene, med seier.

Glazer-familien og Woodward skal forme Uniteds fremtid, ikke minst bestemme seg for hvem som skal få ansvaret for at dette igjen blir en klubb som jakter de største titlene. Og når Solskjær-agent Jim Solbakken sees sammen med Glazer på tribunen, er det enkelt å konkludere med at her er det noen som skal snakke sammen, men det kan jo være tilfeldig.

Det som ikke er tilfeldig, er det som skjer på banen. Solskjær er fortsatt ubeseiret i sin elleville sjefsprøvetid. Seier nummer ti av elleve mulige var en av de enkleste, og eieren på besøk fikk også oppleve noe som nok betyr mer for ham enn lidenskapelige supportersanger:

For første gang siden første serierunde er Manchesher United inne blant de fire beste på tabellen. (Chelsea klatrer forbi igjen med poeng borte mot Manchester City søndag.)

FRANSK DOBBEL: Anthony Martial og Paul Pogba scoret de to første målene. Foto: Matthew Peters / Manchester United

Er det noe Glazer-familien er opptatt av å få ut av sin nordengelske klubb, er det penger, og en Champions League-plass er fort verdt mellom en halv og en hel milliard kroner. United tapte i 8-delsfinalen i 17/18, det ga 390 millioner kroner fra UEFA. Fire utsolgte Old Trafford-kamper kommer i tillegg.

Manchester City tapte i kvartfinalen og fikk over 600 millioner fra UEFA, Liverpool tapte finalen og fikk nesten 800 millioner i rene premiepenger. Avram Glazer kan selvsagt alle disse tallene.

Han har også sett at disse pengene så ut til å glippe med tanke på neste sesong. Eierne hadde trolig gitt opp muligheten for en ny Champions League-plass, som de fleste andre. Det så fullstendig kjørt ut da José Mourinho fikk sparken, det var 11 poeng opp til fjerdeplassen, et tafatt lag som ikke trodde på noe som helst og en superstjerne som knapt fikk være med.

Sommeren 2016 godkjente Glazer & Co. at det kunne brukes cirka en milliard på å hente Paul Pogba. Høsten 2018 så det ut som han ville bort, og det var ikke verdiøkning på gang. Nå styrer, smiler og scorer Pogba, står med åtte ligamål på ni Solskjær-kamper, noe manageren er fornøyd med, og plutselig er han verdt noen hundre millioner ekstra, noe Glazer er fornøyd med.

NØKKELMANN: Nemanja Matic er en av Ole Gunnar Solskjærs mest brukte menn. Orker han 90 minutter mot PSG også? Foto: Catherine Ivill / Getty Images Europe

Fulham yppet seg i de ti første minuttene, men dette laget slipper inn flest mål i Eurpoas toppligaer og da Pogba og Anthony Martial fikk tatt tak i kampen var det raskt over. Den største United-prestasjonen denne dagen var at farten til Ryan Babel og fysikken til Aleksandar Mitrovic aldri ble noen stor trussel.

Solskjær fikk igang Chris Smalling i midtforsvaret, Diogo Dalot gjorde høyrebackjobben mot Babel, mens Romelu Lukaku og Juan Mata fikk en gjennomkjøring foran. Ashley Young, Victor Lindelöf, Marcus Rashford og Jesse Lingard fikk verdifull hvile, men Solskjær våget ikke å gjøre noe med midtbanen sin. Det er litt bekymringsfullt.

Det er ikke mange i stallen som kan erstatte Matic, Herrera eller Pogba. De fikk den groveste jobben igjen, de neste dagene kommer de bare til å få massasje.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Tirsdag kommer Paris Saint-Germain på besøk, til en av de største kampene på Old Trafford på flere år. Kanskje dukker Avram Glazer opp der også?

Sammen med broren Joel har han vært styreformann siden 2005. I den perioden har Manchester United vunnet Premier League fem ganger, Champions League én gang, ligacupen fire ganger, klubb-VM én gang, FA-cupen én gang og Europa League én gang.

Men selv om tre av triumfene er kommet etter at Alex Ferguson ga seg, har det ikke vært så mange smil å se de siste fem og et halvt årene, ikke før den norske favoritten dukket opp igjen.

Avram Glazer ser smilene, hører sangene og teller pengene. Han skal nok snakke litt ekstra med Ole Gunnar Solskjær , om ikke annet.