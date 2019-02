TAKKER: Krzysztof Piatek og Tiemoue Bakayoko takker fansen etter seieren over Napoli i midtuken. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Chelsea-floppen er blitt sjef i Milan

FOTBALL 2019-02-03T13:39:37Z

Tiemoué Bakayoko (24) ble en flopp i Chelsea, men nå smiler fotballivet til franskmannen i AC Milan.

Publisert: 03.02.19 14:39

Her er søndagens oddstips

Det er en veldig viktig kamp i rotteracet for å ende topp fire og sikre Champions League-plass når Roma får besøk av AC Milan søndag. Roma er full av hevnlyst etter fadesen med 1–7 for Fiorentina i Coppa Italia (så mange baklengsmål har de ikke hatt siden Bayern München i 2014), mens Milan slo Napoli tirsdag. Søndag ser du kampen på VG+ .

Blitt publikumsfavoritt

– Bakayoko kom inn i laget da Lucas Biglia ble skadet, og har vokst enormt i takt med tilliten han har fått av treneren, sier Even Braastad, kommentator på Strive og én av to mann bak podcasten «Støvelball».

– Han var litt uryddig og stresset i høst, men har etter hvert blitt sjef på midtbanen. Bakayoko er blitt en publikumsfavoritt på San Siro, kåret til månedens spiller av fansen og sier selv han drømmer om å bli i Milano, fortsetter Braastad.

Her kan du levere inn en Lotto-kupong!

Han er foreløpig bare på lån fra Chelsea (som betalte godt over 400 mill. kroner for ham fra Monaco i 2017). Milan-sjef Leonardo skal ha sagt at de ønsker å hente ham permanent, men at det avhenger av at de klarer å kvalifisere seg til Champions League. Konfrontert med dette svarte Bakayoko denne uken:

– Har Leonardo sagt at min fremtid i Milan er avhengig av Champions League? Ja, jeg har hørt, men jeg er ikke i posisjon til å si noe om det. Dette er noe som Milan og Chelsea må snakke om. Min drøm er å bli i Milan, men jeg har kontrakt med Chelsea.

Jakter Champions League

En plass i Champions League er selvfølgelig ekstremt viktig for begge lag. Det krever topp 4-plassering. I øyeblikket er det disse to lagene som kjemper om den siste plassen, mens Sampdoria, Atalanta og Lazio jager bak dem. Det er Juventus, Napoli og Inter som, i hvert fall foreløpig, har lagt beslag på medaljeplassene.

– Milan har ikke kvalifisert seg til Champions League siden 2012/13-sesongen, og skulle Gattuso klare det, mener jeg det er en stor prestasjon, sier Even Braastad.

Det blir nok en større prestasjon enn denne i så fall:

– Troppen er ung, og de har slitt enormt med skader på sentrale spillere den første halvdelen av sesongen. 19 år gamle Donnarumma i mål, en 24 år gammel kaptein i Romagnoli, like gamle Bakayoko som har tatt store steg på senhøsten og vinteren, samt det 23 år gamle spisskjøpet Piatek vil være blant de viktigste bærebjelkene i laget utover våren.

Polske Krzysztof Piątek debuterte like godt fra start med å score begge målene da Napoli ble slått 2–0 i midtuken.

PS! I samarbeid med Strive ser du 10 toppkamper fra La Liga og Serie A på VG+ i vår.

VGs tips: Milan-seier

En såkalt «sekspoengerskamp» i kampen om 4.-plassen. Milan innehar i øyeblikket den - ett poeng foran Roma. Lagene har to vidt forskjellige innledninger til kampen. Roma røk på hodet ut av cupen med 1-7-tap borte mot Fiorentina. Milan slo Napoli hjemme etter to scoringer av nysigneringen Krzysztof Piatek.

Vi tror Piatek fortsetter scoringsformen sin og går for Milan-seier. Det får du 2,75 i odds på. Spillestopp er 20.25.

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.