FÅR TILLIT: Alexander Sørloth spiller mot Everton. Foto: Crystal Palace

Sørloth Premier League-debuterer fra start mot Everton

Publisert: 10.02.18 14:30

VG erfarer at Alexander Sørloth (23) er i Crystal Palace sin førsteellever mot Everton klokken 16.00.

Ifølge VGs opplysninger fikk den norske spissen nyheten av Crystal Palace-manager Roy Hodgson i går. Sørloths debut kommer umiddelbart etter at trønderen har gjennomført sin første hele treningsuke med London-klubben.

På en pressekonferanse torsdag var Hodgson ikke i tvil om Sørloths ferdigheter.

– Han er definitivt klar til å spille og han vil definitivt være en del av troppen igjen til helgen, sa Crystal Palace-manageren.

Stor overgang

VG kjenner til at Crystal Palace betalte over 100 millioner kroner til FC Midtjylland for å hente Sørloth til London 31. januar. Den dramatiske overgangen, som kunne blitt veltet helt på tampen , har en totalramme på rundt 130 millioner kroner.

Nå er Hodgson ute etter å få avkastning på pengene allerede i dagens oppgjør mot Everton på Goodison Park.

Viktig

Matchen har stor betydning for Crystal Palace sin kamp for å overleve i Premier League. Med 12 runder igjen av sesongen, ligger London-klubben på 14. plass. Til Stoke på nedrykksplass skiller det bare tre poeng.

Samtidig er det kun fire poeng opp til Bournemouth og Everton som er henholdsvis nummer ni og ti på tabellen.

– Jeg kan ikke huske at en nedrykksstrid i Premier League har vært som dette før. I år ser det ikke ut til å være noe midtsjikte på tabellen, sier Hodgson, som i dag håper at Sørloth skal bidra til tre poeng borte mot Everton.

PS: Én time før kampstart offentliggjorde Crystal Palace sin lagoppstilling. Den så slik ut: Hennessey - Ward, Fosu-Mensah, Tomkins, van Aanholt - Townsend, Cabaye, Milivojevic, McArthur - Sørloth, Benteke.