KYPROS-SUKSESS: Ghayas Zahid, her før en Champions League-kamp mot Real Madrid i høst, leverer målpoeng på løpende bånd. Foto: THOMAS COEX, AFP

Her er Ghayas Zahid i verdenstoppen: – Jeg har levert veldig godt

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 12.02.18 12:48

Både Neymar (26) og Lionel Messi (30) må se seg slått av Oslo-gutten Ghayas Zahid (23) på assist-toppen denne sesongen.

Den norske APOEL-playmakeren har levert 14 målgivende pasninger i den kypriotiske ligaen denne sesongen.

Tall fra Transfermarkt viser at det er nest best i hele verden. Kun nederlandske Ruud Vormer i belgiske Club Brugge, med sine 15 assists, har levert flere enn Zahid.

Den tidligere Vålerenga-stjernen står likt med Manchester City-profil Kevin De Bruyne på annenplass. Deretter følger Neymar (12 assists) og Lionel Messi (11).

– Jeg fikk høre det av en kompis. Det er kult, ass!

Det sier Zahid om sitt stjernespekkede selskap blant Europas fremste servitører. 23-åringen, som fortsatt har til gode å bli tatt ut på det norske A-landslaget, pyntet ytterligere på statistikken sin da han leverte både mål og assist i søndagens 3–2-seier over Pafos FC.

– Tallene sier i hvert fall at jeg gjør det bra. Jeg synes jeg har levert veldig godt. Jeg har flere målpoeng enn jeg har kamper (23 på 21). Jeg synes det har vært en bra sesong hvor jeg har utviklet meg godt, sier han.

Det er ingen tvil om at han har hatt en hendelsesrik hverdag siden han tok steget fra Vålerenga i slutten av august i fjor. Siden den gang har Zahid spilt seks Champions League -kamper, bøttet inn målpoeng i hjemlig liga, og blitt spådd en fremtid i England, Spania eller Italia .

Tidligere har han uttrykt frustrasjon over at han ikke har fått sjansen på landslaget. Nå sier han at han «velger ikke å tenke på det».

– Vi har fulgt med på ham, ikke bare nå, men også da han spilte i Champions League på høsten. Han spiller på et bra lag, og det er bra gjort av ham å få en så viktig rolle. Den kypriotiske ligaen er mye bedre enn mange tror, sier landslagets assistenttrener Per Joar Hansen til VG.

– Hvor aktuell er han for neste landslagstropp?

– Det er vanskelig å si akkurat nå. Han er en del av bruttolisten vi følger med på. Vi ligger på rundt 25–30 spillere som vi følger tett, sier «Perry».