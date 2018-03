Lukaku med jubileumsscoring da Manchester United vant

(Manchester United - Swansea 2–0) Romelu Lukaku (24) trengte ikke mer enn fem minutter av kampen mot Swansea på å score sitt 100. Premier League-mål i karrieren.

– Jeg er veldig glad for å ha nådd den milepælen. Det er en drøm som går i oppfyllelse, og jeg er virkelig glad for å klare det i en liga jeg har drømt om å spille i siden jeg var seks år gammel, sa en smilende Lukaku etter kampen.

Lukaku har scoret 17 ligamål for WBA, 68 for Everton og nå 15 for Manchester United .

Kampuret hadde passert fire minutter da Lukaku fikk ballen fra Alexis Sanchez. 24-åringen fikk kontroll inne i feltet, og plasserte ballen lekkert oppe i hjørnet til venstre for Swansea-keeper Lukasz Fabianski.

Den belgiske kraftspissen er med det den femte yngste spilleren som har scoret 100 mål i Premier League . Michael Owen er tidenes yngste, mens Robbie Fowler, Wayne Rooney og Harry Kane også er foran Lukaku på den eksklusive listen.

For Manchester United ble det en helt grei dag på jobben da nedrykkstruede Swansea fikk den verst tenkelige starten. Sanchez doblet ledelsen etter 20 minutter. Et fint angrep ble rullet opp, og Jesse Lingard fant chileneren, som behersket styrte ballen lavt til høyre for keeper og i nettet.

Swansea var ikke i stand til å skape spenning i kampen, og hjemmelaget var nærmere tre og fire mål, enn gjestene redusering.

Med seieren holder Manchester United unna for Liverpool i kampen om andreplassen. Jose Mourinhos menn er to poeng foran med én kamp mindre spilt. Neste helg er det byderby mot Manchester City.

VG Live nå : Everton - Manchester City

– I første omgang spilte vi veldig bra, presset Swansea tilbake, vi scoret, vi spilte vakkert og det var perfekt. I den andre omgangen bedret de (Swansea) seg, og vi lot det skje. En rekke av spillerne har spilt landskamper, de er slitne og de trodde at de hadde kampen i lomma. Men det går bra, og alle poeng er viktige for vi vil beholde andreplassen, oppsummerte Mourinho etter kampen.

King scoret på straffe

Joshua King var først involvert i baklengsmålet da Watford tok ledelsen på Vicarage Road. Den norske spissen var nemlig sist borti ballen på scoringen som ble kreditert Kiko Femenia.

Men King utlignet til 1–1 på på straffespark etter 43 minutter da han plasserte ballen lavt til høyre for keeper som gikk motsatt vei. Det var 26-åringens femte ligamål for sesogen.

Hjemmelaget tok ledelsen 2–1 tidlig i andre omgang, men to minutter på overtid sørget Jermain Defoe for 2–2 etter forarbeid av Nathan Ake.

Bournemouth har nå 37 poeng, og det skal mye til at laget ikke har sikret Premier League-plassen for neste sesong.

West Ham tok en meget viktig seier i «sekspoengeren» hjemme mot Southampton. David Moyes menn scoret to tidlige mål, og la på til 3–0 på overtid av 1. omgang da Marko Arnautovic satte inn sitt andre mål med en lekker volley.

Det ble også sluttresultatet, og Southampton ligger fortsatt tredje sist med to poeng opp til Crystal Palace på «trygg» plass. West Ham er fem poeng foran Southampton.

West Bromwich trenger et mirakel for å unngå nedrykk etter dagens 1–2 tap hjemme mot Burnley.

Premier League-resultater:

Brighton – Leicester 0-2 (0-0)

Mål: 0-1 Vicente Iborra (83), 0-2 Jamie Vardy (90).

30.629 tilskuere.

Rødt kort: Onyinye Ndidi (87, to gule), Leicester.

Crystal Palace – Liverpool 1-2 (1-0)

Mål: 1-0 Luka Milivojevic (str. 13), 1-1 Sadio Mané (49), 1-2 Mohamed Salah (84).

25.807 tilskuere.

Manchester U. – Swansea 2-0 (2-0)

Mål: 1-0 Romelu Lukaku (5), 2-0 Alexis Sánchez (20).

75.038 tilskuere.

Newcastle – Huddersfield 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Ayoze (80).

52.261 tilskuere.

Watford – Bournemouth 2-2 (1-1)

Mål: 1-0 Kiko (13), 1-1 Joshua King (str. 43), 2-1 Roberto Pereyra (49), 2-2 Jermain Defoe (90).

Joshua King spilte hele kampen for Bournemouth.

West Bromwich – Burnley 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Ashley Barnes (22), 0-2 Chris Wood (73), 1-2 Salomón Rondón (83).

23.455 tilskuere.

West Ham – Southampton 3-0 (3-0)

Mål: 1-0 João Mário (13), 2-0 Marko Arnautovic (17), 3-0 Arnautovic (45).

- - -

Senere kampstart: Everton – Manchester C. (18.30).