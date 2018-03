FØRSTE: Ingrid Syrstad Engen (nummer 33) ble matchvinner i sin andre landskamp for Norge. Her feirer hun scoringen mot Kina med Ingrid Ryland (fra venstre i hvitt og blått), Maren Mjelde og Synne Jensen. Foto: Trond Tandberg / Getty Images Europe

Engen og Mjelde sikret norsk seier mot Kina

Publisert: 02.03.18 18:30

(Norge – Kina 2–0) Ingrid Syrstad Engen (19) scoret fredag sitt første landslagsmål – etter kun 70 minutter med flagget på brystet.

19-åringen fra Melhus i Sør-Trøndelag har hatt en kanonutvikling på karrieren de siste månedene.

Før jul kom nyheten om at midtbanespilleren er LSK Kvinner-spiller fra 2018-sesongen, og før hun rakk å få en eneste offisiell kamp med sine nye lagvenninner belønnet landslagssjef Martin Sjögren henne med plass på landslaget under Algarve Cup.

Scoret i sin andre kamp

Onsdag kveld debuterte hun for A-landslaget da hun kom innpå til andre omgang i 3–4-tapet mot Australia.

Fredag fikk hun sin første landskamp fra start, og 19-åringen takket for tilliten ved å heade inn 1–0 over en utrusende keeper etter 25 minutter. Engen trengte altså kun 70 spilleminutter før hun scoret sitt første mål for A-landslaget.

– Ingrid var veldig, veldig bra. Hun har vist at hun allerede holder høyt internasjonalt nivå, sier Sjögren til fotball.no.

Engen har vært fast inventar på aldersbestemte landslag de siste årene, og har gått gradene fra J16, via J17, J19 og U23 opp til seniorlaget. I 2017 var hun blant Trondheims-Ørns beste spillere. Flere klubber i Toppserien var ute etter Engen, før LSK Kvinner greide å lokke henne sørover.

Da trønderen ble klar for Norges beste klubb, uttalte LSK-trener Monica Riise at hun er en ledertype, en ballvinner og har en meget god spilleforståelse.

Mjelde doblet

Norge tapte første kamp i Algarve cup 3–4 mot Australia. Fredag ettermiddag reiste slo de tilbake mot Kina.

Engen sendte Norge i føringen etter 25 minutter da hun headet inn et innlegg fra Emilie Haavi, selv om Norge ikke hadde åpnet veldig bra.

Etter pausen tok Norge mer over og presset på for sin andre scoring, og ett minutt før full tid sørget kaptein Maren Mjelde for 2–0.

PS: Mandag skal Norge møte vertsnasjonen Portugal, mens de onsdag neste uke spiller en siste plasseringskamp.