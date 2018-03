Målløst i Rosenborg-generalprøven mot Lillestrøm: – Synes det gikk sakte

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Rosenborg 0–0) Lillestrøm hadde scoret i fem av seks treningskamper denne vinteren, Rosenborg i samtlige av sine åtte. Men de klarte aldri score på hverandre.

Det til slutt målløse oppgjøret gikk fra å være «Mesterfinalen» til å bli en ordinær treningskamp på grunn av marskulde og snøfall, men begge lag stilte med tilnærmet toppede ellevere fra start og som fort kan bli gjentatt når klubbene serieåpner mot henholdsvis Bodø/Glimt og Sarpsborg til helgen.

LSK mest produktive

Frem til det kan iallfall LSK-effektiviteten forbedres. Arne Erlandsens lag lå tett, kompakt – og lavt gjennom hele 1. omgangen, men var likevel klart farligst foran mål.

– Vi ligger dypt og tett. Jeg tror ikke vi er veldig gøy å spille mot, og kanskje ikke å se på heller, men vi slipper til veldig lite. Og vi vant sjansestatistikken, oppsummerer Lillestrøm-spiller Erling Knudtzon til VG.

Angriper Gary Martin hadde to muligheter tidlig og sent i omgangen, fra kort og langt hold, men Rosenborg-keeper André Hansen stoppet begge. I tillegg avsluttet Lillestrøm-flanken Erling Knudtzon et varemerkeangrep, der Lillestrøm skapte ubalanse hos RBK med en stuss, et innlegg og flere løp i boksen.

Men det ble målløst til pause, etter en omgang der Rosenborg hadde ballen mest, men slet med å lure Lillestrøm ut av strukturen.

– Gikk sakte

– Jeg synes det gikk sakte med Rosenborg. De har svakere tempo enn forventet, mener Eurosport-ekspert Bengt Eriksen, som fulgte treningskampen fra første rad.

– Tempoet er der, men presisjonen var heller svak. Det er det vi savner, mener Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen.

2. omgang fortsatte tidvis på samme måte, men hjemmelaget flyttet frem presspillet sitt. Det ga et noen ålreite tendenser i angrepet, fortsatt farligst når spillet gikk hurtigst, mens Rosenborg slet med å spille seg til andre avslutningsmuligheter enn skudd fra distanse.

– Jeg må skryte litt av Lillestrøm. Lehne Olsen står det «Lillestrøm» på, han er en fin spiss for dem. Og Erling Knudtzon og Gary Martin har stor fart. Lillestrøm har mye mer å kjøre fremover med i år, sier Bengt Eriksen til VG.

Delte på spissjobben

Kåre Ingebrigtsen skiftet Nicklas Bendtner ut med Alexander Søderlund i angrepet halvveis og lot de to stjernespissene få like mye spilletid i generalprøven, uten at noen markerte seg kraftig.

Etterhvert ble det voldsomt mye bytter, slik det gjerne er i treningskamper, og kampen kom ut av rytme. Helt mot slutten holdt keeperinnbytter Arild Østbø på å glippe et langskudd fra Lillestrøms Kristoffer Ødemarksbakken i eget mål, men ballen spratt utenfor.

– Vi er veldig godt strukturert defensivt. Rosenborg skaper relativt lite, vi skaper litt mer, og vi kunne skapt enda mer om vi var mer presise da vi vant ballen, sier Lillestrøm-trener Arne Erlandsen om lagets syvende og siste treningskamp, der resultatene har gitt tre seirer, tre uavgjorte og ett tap.

– Vi var bra i dag. Så er det opp til oss å fortsette å være bra. Vi står opp mot et godt fotballag. Jeg er fornøyd, sier Erlandsen.