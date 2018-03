Pedro stanget Chelsea til semifinale – møter Southampton

(Leicester-Chelsea 1-2 e.e.o.) Da Kasper Schmeichel var ute og plukket bær på tampen av den første ekstraomgangen, takket og bukket innbytter Pedro. Den 169 centimeter høye spanjolen stanget Chelsea til semifinalen i FA-cupen.

For etter at Alvaro Morata sendte gjestene i føringen etter 42 minutter, og Jamie Vardy utlignet kvarteret før slutt, ble det ekstraomganger i FA-cupkvartfinalen på King Power Stadium.

Og avgjørelsen falt på tampen av den første ekstraomgangen.

N’Golo Kanté slo ballen inn i boks og fant Pedro på elleve meter. Kasper Schemichel kom ut for å bokse, men feilberegnet totalt og bokset kun luft. Den spanske innbytteren headet enkelt inn den avgjørende 2-1-scoringen, som gjør at Chelsea nå skal FA-cupsemifinale.

– Det var en åpenbar feil avgjørelse av Schmeichel. Ballen ser ut til å gå i en høy bue, men dessverre for Kasper stopper ballen i luften og han rekker ikke ballen. Men i det han innser det, er det for sent, sa Petr Cech i BBC-studio om scoringen som ble scoret av den nest laveste spilleren på banen.

– Han er en fantastisk keeper. Vi var uheldige idag. Det er en feil han gjør på målet, men han har vært fantastisk for oss siden starten, uttalte Claude Puel da han snakket med BBC etter kampen.

Etter kampen ble semifinalene trukket av Cech og Gianfranco Zola. Manchester United møter Tottenham, mens Chelsea skal opp mot Southampton.