Cristiano Ronaldo i fyr og flamme: Scoret fire i nimålsfest

Publisert: 18.03.18 22:43 Oppdatert: 18.03.18 22:55

FOTBALL 2018-03-18T21:43:05Z

(Real Madrid - Girona 6–3) De fremmøtte på Santiago Bernabeu ble vitne til et skikkelig målshow, med Cristiano Ronaldo (33) i hovedrollen.

Cristiano Ronaldo mente alvor da han entret gressteppet på Santiago Bernabéu. Og han brukte ikke lang tid på å vise det.

Kampuret viste elleve spilte minutter da han scoret sitt første for kvelden, og derfra gikk det slag i slag.

De siste åtte kampene: 17 mål

Han scoret sitt andre for dagen etter 47 minutter, sitt tredje etter 64 og sitt fjerde og siste to minutter på overtid.

Gareth Bale og Lucas Vasquez scoret de to andre for Real Madrid, mens Christian Stuani (2) og Juanpe scoret målene for Girona, men de ble alle statister i Ronaldo-showet.

Portugiseren har nå scoret mot 32 av 33 lag han har møtt i La Liga. Bare Leganés har unngått scoring imot fra Ronaldo i seriesammenheng.

Han noterte seg også for en ny milepæl: Etter at han sikret hat tricket med scoring tre av fire, nådde han 50 hat trick for klubb og landslag.

På de siste åtte kampene har han scoret spinnville 17 (!) mål.

Og seieren gjør ikke bare Ronaldo fire mål rikere, den gjør Real Madrid tre poeng rikere, og de tre poengene betyr at de er i ferd med å legge press på serietoer og byrival Atlético Madrid i jakten på 2.-plassen. Det er nå bare fire poeng mellom de to hovedstadsklubbene.

Det er fremdeles 15 poeng opp til serieleder Barcelona, mens Ronaldo er tre scoringer bak Lionel Messi i jakten på toppscorertittelen i Spania.

Ronaldo var imidlertid ikke den eneste som scoret fire mål i dag: