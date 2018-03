10 av 16: Flertallet av de norske eliteseriearenaene har kunstig underlag. Her Vålerengas nye stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk/VG

Det kunstige veivalget

Publisert: 09.03.18 11:49

Det er mange grunner til å velge kunstgress. Ingen av dem er gode nok til at dette bør være malen på toppnivå i norsk fotball.

Norge er nå engang plassert akkurat der landet ligger.

Det har noen logiske konsekvenser for hvordan det er mulig å drive idrett utendørs.

Uten den utbyggingen av kunstgressbaner landet rundt som har funnet sted, og der etterspørselen alltid vil være større enn tilbudet, hadde det vært vrient å gi et godt nok baneutvalg til alle som ønsker å spille ball.

Vedlikeholdsbehovet er et helt annet enn på naturgress, slitasjen det samme, værsårbarheten er ikke der på samme måte, og det er en helt annen gjennomføringssikkerhet enn på sårbare og naturlige gresstrå.

For mengden og bredden i norsk fotball kommer vi ikke unna kunstgress.

Men hva med toppen?

Dette temaet er en evig kime til uenighet, og som VGs undersøkelse blant eliteseriespillerne viser, er misnøyen stor med hvordan utviklingen har vært.

I dag har 10 av 16 eliteserieklubber kunstgress på hjemmebanen sin, mens 7 av 10 av toppidrettsutøverne som spiller i denne ligaen egentlig foretrekker naturgress.

Og mens over halvparten av spillerne mener at kunstgress IKKE er fremtiden for norsk fotball, er det liten tvil om hvilken vei utviklingen går.

Nå er det ikke grunnlag for å mene for mye bombastisk om eventuelle sammenhenger mellom sportslig nivå og underlag, men toppfotball på kunstgress gir grunn til en liten anelse uro langs flere akser:

1). FOTBALLEN SOM SPILLES

Alle som har spilt fotball selv, vet at forskjellen er der, og at den til dels er stor. Hvordan du timer løpene dine, hvordan pasninger slås, friksjonen, spretten.

Selv hadde jeg fotballoppveksten i Stabæk. På veien fra breddeklubb til topp innebar det mye trening på en dårlig kunstgressbane i vestre Bærum om vinteren, og det måtte både trenes og spilles en god del på grus. Men det var alltid mye mer stas når det var naturgress å spille på.

Det er nemlig ikke likegyldig hva som er under skoene. Og spørsmålet er hvordan det påvirker norsk fotball at så mange kamper spilles på en annen banetype enn normalen utenlands.

Påvirkes interessen utenlands for å hente spillere som er veldig kunstgressvante?

Blir norsk fotball mindre attraktiv for utlendinger, som vil spille på skikkelig gress?

Hva med sjansene for kunstgress-klubber i Europa?

Heller ikke her er det mulig å være veldig kategorisk, men det er grunn til å stille en del kritiske spørsmål rundt hva kunstgress-utbredelsen medfører rent fotballmessig.

2). BELASTNINGEN

Årsakssammenhenger til belastningsskader er ofte sammensatte, og det er ikke nødvendigvis grunnlag for at det er korrelasjon mellom kunstgress og fysiske problemer. Men det er nå en gang spillerne selv som kjenner egen kropp, og det er grunn til å ta på alvor at 7 av 10 spillere opplever kunstgress som en større belastning på kroppen enn det naturgress er. For en fotballspiller er tross alt kroppen arbeidsverktøyet, og da er det naturlig å være opptatt at dette skal kunne vare lengst mulig.

3). OPPLEVELSEN

Opplevelsesmessig er det noe annet å både spille og se på fotball, avhengig av om underlaget er naturlig eller kunstig. Det er et eller annet med lukten av gress, det naturlige ved det naturlige, til kontrast fra det mer kalde og kliniske inntrykket av en kamp på kunstgress. Kanskje er dette bare nostalgi, og at det kun handler om å bli vant til matcher på en matte uten jord og røtter. Men inntil videre er det bare ikke helt det samme. Og så lenge fotball handler om følelser, påvirker det produktet at totalen oppleves mer negativt.

Trolig er det en tapt kamp å kjempe mot kunstgressets overtagelse også av toppfotballen, men det er likefullt verdt å prøve.

Norsk toppfotball har nemlig problemer på så mange kanter allerede, at det er litt synd at stadig flere klubber bringer et suboptimalt underlag på banen...