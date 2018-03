HETT TEMA: Antallet kjente dopingsaker i fotball er lavt. Men innebærer det at problemet er minimalt? Nå problematiseres temaet foran sommerens VM-sluttspill. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Doping-naivitet er et blindspor

kommentar

Publisert: 31.03.18 09:53

FOTBALL 2018-03-31T07:53:51Z

Selv om antallet positive prøver i fotball er lavt, er det naivt å avfeie doping som et relevant tema i verdens mest prestisjefylte idrettsgren.

Fotballen er ikke akkurat blitt mindre fysisk krevende med årene. En avgjørende scoring på slutten kan ikke bare utgjøre en stor sportslig forskjell. Det kan dreie seg om milliarder inn eller ut, om å bli helt eller syndebukk.

Da er det selvsagt av betydning hvor mye du orker, hvor mange og lange løp kroppen tåler, hvor raskt den kommer seg igjen, hvor høyt du hopper, hvor hardt du sparker.

Og så videre.

Sagt med andre ord, er kroppens fysiske forfatning av stor viktighet også i en teknisk komplisert idrett som fotball.

Den kan bedres gjennom ulovlig manipulasjon. Og er det én ting idrettshistorien har vist oss, så er det at det finnes vilje til å jukse der ute.

Men i hvor stor grad gjelder dopingproblemet egentlig fotball? Det har ingen noe fasitsvar på, men det er litt skremmende hvor fort enkelte søker å avfeie problematikken.

Vålerenga-trener Ronny Deila er nå ute med en uttalelse til TV2 om at han ikke tror det forekommer systematisk doping i fotball , et sitat nærmest ordrett likt det vi hørte fra FIFA-hold for noen år tilbake.

Ser man på antallet fotballspillere som er tatt for doping, sett opp mot hvor mange som driver med idretten, er fangsten forsvinnende liten.

Blant dem er dopingtatt, er Abel Xaviers positive prøve på et anabolt steroid blant forholdsvis få saker som dreier seg om klassisk prestasjonsfremmende stoffer.

Likefullt er det all grunn til å ta temaet på ytterste alvor.

Og det er faktisk brennaktuelt foran sommerens VM i fotball. Den tidligere laboratoriesjefen som varslet om Russlands systematiske dopingprogram, Grigorij Rodtsjenkov, har også fortalt om hvordan fotballspillere for den kommende vertsnasjonen skal ha vært del av prosjektet.

Er et noen grunn til å tro at han er mindre troverdig om dette enn om andre forhold, når han forteller om den avgåtte VM-sjefens Vitalij Mutkos direkte rolle i fotballdoping-problematikk?

Det er også tidligere lekket bekymringsfull informasjon. Der Spiegel skrev for eksempel om hvordan en hackergruppe fikk tak i informasjon om 149 saker i 2015, i land som Frankrike, Brasil, Italia, og Estland, uten at detaljene i sakene ble kjent.

VI har hatt temaet oppe rundt Juventus tilbake i tid, der klubben til slutt vant en juridisk maraton, men hvor omdømmet fikk hard medfart.

Doping i fotball har også vært del av etterforskningen av leger med forgreninger til andre idretter.

Selv om innsatsen er styrket i senere år, er det også en kjensgjerning at testhyppigheten ikke har vært all verden. I 2015-2016-sesongen ble for eksempel nærmere 4 av 10 Premier League-spillere ikke testet.

Hvor stort er så problemet?

Tja.

I VGs undersøkelse før seriestart, svarer bare 4 av 10 svarer nei på spørsmålet om de tror det finnes doping i norsk toppfotball. Et overveldende flertall svarer at de tror det forekommer internasjonalt.

Det er lov til å håpe på at fotballen er så ren som vi skulle ønske at den skulle være. Men så kynisk som toppidrett er blitt, der forskjellen på seier og tap har så mangefasetterte konsekvenser, er det nok dessverre naivt å være kategorisk.

Og alarmen som er slått i Russland, er det i alle fall all grunn til å rope langt høyere om enn det som har skjedd så langt.

