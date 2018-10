FAVORITT: Lars Lagerbäck har startet med Bjørn Maars Johnsen i seks av seks landskamper denne sesongen, men nå er AZ Alkmaar-spissen inne i vanskelig periode. Her sammen med Lagerbäck, Haitam Alesaami og Mohamed Elyounoussi på torsdagens trening. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bjørn Maars Johnsen: – Jeg har vært stresset

FOTBALL 2018-10-11T18:02:50Z

STORO (VG) Han misset på to kjempesjanser mot Bulgaria og har nesten ikke scoret etterpå. Bjørn Maars Johnsen (26) har ikke følt seg på topp den siste tiden.

Publisert: 11.10.18 20:02

– Jeg har vært stresset, sier Maars Johnsen til VG.

Lars Lagerbäck var foran Bulgaria-tapet i september klar på AZ Alkmaar-spissen var et selvsagt valg sammen med Joshua King på topp for Norge. Nå innrømmer han at spissvalget gir ham mer tankebry.

– Bjørn har ikke hatt denne samme suksessen som han hadde på slutten i ADO Den Haag. Vi må se litt på formen også, sier Lagerbäck – som har brukt norskamerikaneren fra start i samtlige seks landskamper i 2018.

Bjørn Maars Johnsen øste inn mål på slutten av sesongen i Haag. På de ni siste seriekampene scoret han åtte og satte ballen i nettet hvert 96. minutt med spilletid.

Etter overgangen til AZ har scoringene bare kommet halvparten så ofte. To seriemål gir i gjennomsnitt en scoring hvert 188. minutt. Og siden Bulgaria-bommene for Norge har han bare scoret et cupmål for klubblaget, Men har fått sjansen fra start i klubbens tre siste kamper i nederlandsk Eresdivisie.

Årsaken er det forferdelige ankelbruddet det 17-årige stortalentet Myron Boadu. Foten hans var helt ute av posisjon etter skrekkskaden mot Feyenoord 16. september.

– Det har påvirket oss. Det var tungt å spille kamp etter han ble skadet, sier Maars Johnsen. Sist helg ble AZ Alkmaar med tre nordmenn – Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Maars Johnsen – most 5–0 av Ajax.

AZ-spissen har kommet feil inn i situasjonene og ikke fått det maksimale ut av mer spilletid. Stresset har kommet.

Maars Johnsens ene spisskonkurrent i AZ, Myron Boadu, pådro seg en stygg skade tidligere i høst etter å ha levert meget godt i sesonginnledningen. Se hva nordmannen sa om hendelsen her:

– Jeg vet at jeg må score mål når jeg får sjansen i 90 eller 60 minutter. Laget har ikke stresset meg. De sier jeg ikke må stresse, jeg må ta det med ro og fokusere på å score mål., sier han.

– Men det er helt annerledes å bli kastet inn enn når du kommer inn for at du har spilt bra.

I Norges 1–0-tap i Bulgaria brente Bjørn Maars Johnsen to klare sjanser før han ble byttet ut i pausen. Han kunne gitt Norge en drømmestart, men Bulgaria-keeper Plamen Iliev reddet. – Han kan styre den inn, mente Egil Olsen i TV 2s studio.

– Jeg tenkte litt på sjansene da jeg kom tilbake på landslaget, men trenerne har vært klare på at jeg må se videre. Det er bra at jeg kom til sjansene og de har tro på at jeg kommer til å sette en av mulighetene jeg får. Jeg får ro av å høre slikt. Jeg vet at jeg kan gjøre det, sier han, men er i tvil om han får start i spisspar med King.

– Jeg har en drøm om å score på Ullevaal. Det har jeg ikke opplevd ennå, sier han. Scoringen på Island fortsatt den eneste for Maars Johnsen på landslaget.

Alternativene heter Alexander Sørloth og Tarik Elyounoussi. Sørloth sliter med lite spilletid og utelukker ikke at han forlater Crystal Palace. Elyounoussi er klarert for Slovenia-kampen etter en fysisk test torsdag.