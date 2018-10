U21-landslaget sløste med sjansene: – Spiller håndball mot et lag som står i forsvar

FOTBALL 2018-10-16T18:07:55Z

(Norge – Aserbajdsjan 1–1) Norge slet stort med å trenge gjennom den blå aserbajdsjanske muren på Marienlyst, men reddet til slutt et poeng mot tabelljumboen i den siste kampen i EM-kvalifiseringen.

Publisert: 16.10.18 20:07 Oppdatert: 16.10.18 20:26

Det var i grunn kun æren som stod på spill før den siste EM-kvalifiseringskampen for U21-landslaget tirsdag kveld.

Etter 1–2-tapet for Tyskland lørdag, var det allerede klart at Norge var sjanseløse på å sikre seg en plass til U21-EM til sommeren.

Aserbajdsjan tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter et straffespark og Norge slet voldsomt med å sette de mange sjansene de fikk utover i kampen.

Med et kvarter igjen kriget Leo Skiri Østigård inn en norsk scoring og sørget for at det endte 1–1 på Marienlyst stadion.

– Vi spiller håndball mot et lag som står i forsvar hele tiden. Vi klarte å få inn en scoring, men skulle selvfølgelig fått inn en til, sa U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud til TV 2 etter kampen.

Østigård startet kampen som midtstopper, men ble etterhvert flyttet opp som spiss etter pause.

– Leo har en enorm hodestyrke og vi la opp til at vi skulle legge mye innlegg inn i boksen. Da vet vi at Leo nesten er ustoppelig. Han kom til mange sjanser og scoret et mål, sa Smerud.

– I dag var det nok morsomst å spille spiss. Jeg tar de mulighetene jeg får og prøver å gjøre det jeg god på, sa målscorer Østigård til TV 2.

Marerittstart

Norge fikk en marerittstart etter bare åtte minutter. Tobias Børkeeiet sendte et svakt tilbakespill mot egen keeper og Aserbajdsjans Fahmin Muradbayli var våken.

Spissen snappet opp pasningen og kom alene med Sondre Rossbach, som la spissen i bakken.

Samme mann tok ansvar fra elleve meter og satte straffen sikkert midt i målet bak Rossbach.

Norge fikk flere store muligheter til å svare på Marienlyst, men hverken Dennis Johnsen, Morten Thorsby eller Tobias Heintz klarte å utnytte sjansene.

Norsk dominans

Heintz fikk en ny stor mulighet kort tid etter pause, men avslutningen snek seg en liten halvmeter utenfor stolpen.

Tre minutter senere klinket Leo Skiri Østigård til på hel volley. Avslutningen gikk en god halvmeter over tverrliggeren.

U21-sjef Leif Gunnar Smerud kastet inn målsniken Erling Braut Haaland like før en time var spilt og det tok ikke lang tid før 18-åringen viste seg frem.

På en corner steg Haaland høyest til værs, men klarte ikke styre headingen mellom stengene.

Norge dominerte på kunstgresset i Drammen og med et kvarter igjen fikk de endelig uttelling.

Vebjørn Hoff la inn i feltet. Der kriget Østigård i duell med to aserbajdsjanske midtstoppere og ballen lurte seg over streken.

Det norske presset fortsatte etter scoringen og det var ikke langt unna at Norge tok alle tre poengene.

Hoff ladet kanonen fra rundt 18 meter etter 87 minutter, men traff kun stolpen.

Ikke blant de beste toerne

U21-guttene fikk egentlig en drømmestart på EM-kvalifiseringen med 5–0-seier hjemme mot Kosovo, men i ettertid kom det fram at Kristoffer Ajer skulle ha sonet karantene den kampen.

Straffen fra UEFA var krystallklar: Norge ble fratatt tre poeng og resultatet satt til 3–0-seier for Kosovo .

Selv om Norge havnet på 2.-plass i sin gruppe, var det ikke lenger mulig å bli blant de fire beste toerne som får spille om en EM-plass.

Årsaken er at resultatene mot tabelljumboen strykes. Sånn sett var Ajer-tabben ekstra ubeleilig sett med norske øyne.