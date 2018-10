FORBANNET: José Mourinho reagerte sterkt da Chelseas assistenttrener Marco Ianni (t.h.) feiret foran Manchester United-benken på Stamford Bridge. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Neville mener Chelsea-assistent burde sparkes: – Skammelig

FOTBALL 2018-10-22T11:08:42Z

Chelsea-assistent Marco Ianni (36) får knallhard kritikk etter å ha feiret lagets utligning foran Manchester United-benken.

Manager Maurizio Sarris høyre hånd var en ukjent figur frem til lørdag, men havnet midt i rampelyset da hans feiring fikk United-sjef José Mourinho til å se rødt.

Den hardt pressede portugiseren reagerte sterkt på at Ianni feiret foran Manchester United -benken etter Ross Barkleys 2–2-scoring fem minutter på overtid.

Nå mener Phil Neville, tidligere Manchester United-spiller og nåværende landslagstrener for Englands kvinnelandslag, at episoden bør få alvorlige konsekvenser for Ianni.

– Hvis jeg var Maurizio Sarri, så ville jeg sørget for at den fyren får sparken fra klubben, lyder den nådeløse dommen fra Neville ifølge Daily Mail.

Her kan du se den mye omtalte situasjonen:

Gir Sarri ansvar for straff

– Det er rett og slett en skam. Ingen klasse, ingen ydmykhet. Han går rett i ansiktet på Mourinho, Michael Carrick og Manchester United-benken og feirer opp i ansiktet deres. Det er virkelig skammelig, sier den tidligere landslagsspilleren.

Han mener Mourinho er «uskyldig denne gangen».

Ifølge Daily Star er ledelsen i Chelsea rasende på Ianni etter hans oppførsel i overtidsdramaet på Stamford Bridge. Assistenten kan angivelig vente seg både straff fra fotballforbundet og en bot internt i klubben.

Sky Sports hevder at Chelsea har gitt manager Sarri det fulle ansvaret for å bestemme hva slags konsekvenser den kontroversielle feiringen burde få. Chelsea-manageren unnskyldte seg overfor Mourinho etter episoden.

– Assistenten hans var veldig uhøflig, men Sarri tok hånd om situasjonen. De har begge gitt meg en unnskyldning, og den aksepterer jeg. For meg er dette over nå, sa Mourinho om dramaet lørdag.

Bryter ut i latter av Mourinho-fall:

